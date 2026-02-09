À Appietto, la musique se vivra autrement que par l’ouïe au concert de Voce Ventu

La musique peut-elle se vivre autrement que par l'ouïe ? À Appietto, le 5 août prochain, la réponse sera oui. Au concert du groupe Voce Ventu, certains spectateurs ne se contenteront pas d'écouter les chansons : ils pourront les voir, les ressentir et, d'une certaine manière, les vivre avec tout leur corps.



Pour la première fois en Corse, un répertoire chanté en langue corse sera interprété en chansigne grâce à une adaptation inédite entre la langue corse et la langue des signes française (LSF). Dans le même temps, des gilets vibrants permettront aux personnes sourdes et malentendantes de percevoir le rythme, les basses et les différentes intensités de la musique à travers des vibrations diffusées directement sur le torse. L'ambition est simple : faire en sorte que le concert ne soit plus réservé à ceux qui entendent.



Voir les paroles, ressentir le rythme



Dans le cas de Voce Ventu, l'exercice était d'autant plus complexe que les chansons sont interprétées en langue corse. L'association « 10 doigts en cavale », spécialisée dans le chansigne, a donc conçu une adaptation spécifique, créant une passerelle entre deux langues qui possèdent chacune leur propre grammaire, leur propre culture et leur propre manière d'exprimer les émotions.



À cette lecture visuelle des chansons s'ajoute une expérience physique. Reliés à la régie avant le concert, cinq gilets vibrants retransmettent les basses fréquences sous forme de pulsations. « Nous les connectons au système de sonorisation avant le spectacle. Ensuite, les personnes sourdes viennent les récupérer et ressentent la musique grâce aux vibrations, explique Angélique Antonini, cofondatrice et directrice bénévole du Pôle Surdité de Corse. Cela leur permet notamment de suivre le rythme tout au long du concert. »



Le Pôle Surdité de Corse assure l'accueil du public, la mise à disposition des gilets et leur installation avec les équipes techniques. Les équipements, pesant près de 1,2kg et acquis par la Collectivité de Corse il y a quelques années pour 12 000 euros, sont chaque été déployés sur plusieurs manifestations, dont cette année le concert de Voce Ventu. Et les vibrations ne reproduisent pas uniquement les basses : elles permettent aussi de distinguer les percussions, les cordes ou encore le piano.