Quatre opérations de secours en quelques heures pour la SNSM de Propriano

Les Sauveteurs en Mer de la SNSM de Propriano ont connu un dimanche particulièrement animé. Tout au long de la journée, les bénévoles ont été engagés à plusieurs reprises à la demande du CROSS Méditerranée et du CODIS de la Corse-du-Sud pour porter assistance à des plaisanciers en difficulté et participer à une opération de secours à personne.



La première intervention a conduit les équipes au large de la pointe de Murtoli où un semi-rigide transportant 12 personnes venait de heurter violemment un écueil. Les sauveteurs ont ensuite été mobilisés dans le secteur de Campomoro afin de secourir une embarcation de plaisance en panne moteur avec quatre personnes à bord, qui risquait de s'échouer.



Au cours de la même journée, une opération de recherches a également été déclenchée après l'inquiétude suscitée par un navire qui n'était pas rentré à l'heure prévue. Six personnes se trouvaient à bord.



Enfin, les bénévoles sont intervenus sur le littoral de Propriano, en coordination avec le CODIS 2A et le SAMU, pour porter secours à une personne victime d'une importante réaction allergique.



Pour répondre à ces différentes sollicitations, plusieurs moyens nautiques ont été engagés : le patrouilleur de surveillance et de sauvetage SNS 712 de l'Entente intercommunale du Valinco, le SNS 731 de la Ville de Sartène, le navire de sauvetage hauturier Cyrnos (SNS 17-07) ainsi que le SRA SNS 714.



Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, la SNSM de Propriano souligne que « grâce à la réactivité des équipes engagées et à l'étroite coordination entre l'ensemble des services de secours, toutes ces opérations se sont déroulées avec efficacité ».