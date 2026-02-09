Beach-volley : pour ses 10 ans, le tournoi de Lava change de dimension avec un événement inédit sur trois jours

Il y a dix ans, quelques passionnés relançaient un tournoi historique né au début des années 1990 sur la plage de Lava. Aujourd'hui, le rendez-vous est devenu le plus grand tournoi de beach-volley 3x3 de Corse. Pour célébrer cet anniversaire, les organisateurs Jean-Marc Giunti et François Ficquet ont décidé de franchir une nouvelle étape en proposant une formule inédite sur trois jours. « On voulait marquer le coup pour les dix ans. On s'est dit qu'on allait tenter quelque chose qui ne s'était jamais fait en Corse : organiser un tournoi sur trois jours, à l'image des grands rendez-vous que l'on retrouve notamment en Bretagne », explique François Ficquet, président du Beach Lava Volley et dirigeant du GFCA. Au total, plus de cent équipes sont attendues, réparties sur cinq tournois et huit compétitions mêlant jeunes, mixtes, féminines et masculines. Une montée en puissance spectaculaire qui confirme l'attractivité grandissante du rendez-vous ajaccien. « Le tournoi est connu et reconnu depuis longtemps. L'an dernier, nous avions déjà battu un record avec 42 équipes masculines. Cette année, nous franchissons un nouveau cap. »



Un tournoi ouvert à tous… jusqu'aux internationaux



L'une des grandes forces du tournoi de Lava reste son mélange des genres. Amateurs, vacanciers, jeunes joueurs, licenciés et professionnels partageront les mêmes terrains lors du premier tour. « L'esprit reste avant tout familial. Dès les premiers matchs, les vacanciers ou les joueurs loisirs peuvent se retrouver face à des internationaux ou des professionnels. C'est ce qui fait l'identité de Lava. Ensuite seulement, les tableaux se séparent selon les niveaux. » Cette philosophie séduit désormais bien au-delà des frontières de l'île. Des équipes venues de Marseille, Cannes, Normandie, Bretagne, Alsace, Paris ou encore de la Côte d'Azur feront le déplacement pour défier les meilleurs représentants corses.





Pour cette édition anniversaire, les organisateurs ont souhaité relever encore le niveau en invitant deux équipes prestigieuses. L'équipe des "Gaulois" réunira François Rebeyrol, ancien international passé par le GFCA et aujourd'hui joueur à Taïwan, Jérémie Mouiel, ancien libéro de l'équipe de France, ainsi que Wenceslas Leclercq, récent vainqueur de la Coupe de France avec Paris Volley. En face, les "Catalans" aligneront Max Bussière, Arthur Piazzeta, champion de France 2026 avec Montpellier, et Steve Peironet, autre ancien international ayant porté les couleurs du GFCA. Ils retrouveront notamment Quentin Grosnon, Florian Lacassie, Victor Socié, Arthur Morisse, Paolo Aria, Nikolaï Kratchlovsky, Ugo Arii et plusieurs des meilleurs joueurs corses. « Je voulais que les joueurs insulaires puissent se mesurer aux meilleurs continentaux. C'était important de créer cette confrontation et d'offrir un plateau digne de cette dixième édition. »





Le tournoi féminin n'a jamais été aussi relevé



Autre motif de satisfaction pour François Ficquet : la progression spectaculaire du tableau féminin. « Pendant plusieurs années, je me suis demandé si l'on pourrait continuer à organiser le tournoi féminin. On était parfois à six ou huit équipes. Aujourd'hui, nous en comptons dix-sept. C'est une énorme satisfaction. » Des joueuses venues de Marseille, Cannes, de Normandie ou encore du Pôle Espoir France rejoindront les meilleures Corses, parmi lesquelles Marine Casavona, Inès Blons, Nathalie et Laurina Vitali, Satine Nomary ou encore les sœurs Morisse.





Les festivités débuteront dès le vendredi avec un tournoi mixte inédit. « Chaque équipe devra compter obligatoirement une féminine. C'est une formule conviviale qui permet de jouer entre amis ou en famille. Nous avons déjà presque fait le plein des inscriptions. » Les moins de 15 ans ouvriront également le bal avec un tournoi qui confirme la volonté des organisateurs de transmettre leur passion aux plus jeunes.





Le "Trésor de Lava", point d'orgue du week-end



La grande nouveauté arrivera dimanche avec le Tournoi Prestige "Le Trésor de Lava", disputé en semi-nocturne. Douze équipes masculines et quatre féminines, qualifiées ou invitées, s'affronteront dans une ambiance qui promet d'être spectaculaire. Les phases finales seront diffusées en direct sur TéléPaese. « Les huit quarts de finalistes du tournoi masculin seront qualifiés, auxquels s'ajouteront deux wild cards. Chez les femmes, les meilleures équipes seront également invitées. Nous voulons terminer ce week-end en apothéose. » Pour renforcer encore l'identité de cette nouvelle compétition, les vainqueurs repartiront avec une récompense pour le moins originale. « Nous ne voulions pas offrir uniquement une coupe. Les gagnants recevront une véritable pièce gréco-romaine, un clin d'œil au "Trésor de Lava" et à l'histoire du golfe. »





Pour accueillir les centaines de participants et de spectateurs attendus, la commune d'Appietto aménagera, avec le soutien de la famille Mancini, un vaste terrain de stationnement à l'entrée du golfe de Lava afin de préserver la circulation vers la plage, les commerces et les résidences. Autour de l'association Lava Beach Volley, l'ensemble des partenaires historiques s'est mobilisé : Marina di Lava, JPS Aventure, Stella di Lava, la CAPA, la Ligue Corse de Volley ainsi que de nombreux bénévoles seront une nouvelle fois au rendez-vous. Pendant trois jours, le golfe de Lava s'apprête ainsi à devenir la capitale corse du beach-volley, dans une édition qui pourrait bien constituer un tournant dans l'histoire de cette compétition née il y a plus de trente ans et relancée avec succès en 2016.

