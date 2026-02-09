Rénovation énergétique : une entreprise bastiaise engage une procédure contre l’Agence d’urbanisme de la Corse

L’entreprise bastiaise Rénover Pour Demain, spécialisée dans la rénovation énergétique des copropriétés, a décidé de saisir la justice dans un différend qui l’oppose à l’Agence d’urbanisme et d’énergie de la Corse (AUE). Au cœur du contentieux : plusieurs dossiers de rénovation énergétique dans la région bastiaise que la société estime aujourd’hui bloqués, faute de pouvoir obtenir les financements attendus. Selon Muriel Attolini, présidente de l’entreprise, ce différend trouve son origine dans une évolution du règlement d’aide de l’AUE, intervenue en mars 2025. Elle explique avoir engagé les études des copropriétés en s’appuyant sur les critères alors en vigueur, avant que de nouvelles exigences ne soient appliquées. « Un an et demi après avoir enclenché mes travaux, l’AUE sort un nouveau règlement d’aide, et dit que mon travail n’est pas réglementaire à l'échelle de la Corse, alors qu’il est réglementaire au niveau national puisque je n’ai eu aucun problème à avoir des aides de l’ANAH [Agence nationale de l’habitat, ndlr] ».





L’entreprise affirme avoir alors tenté d’adapter ses dossiers afin de répondre à ces nouvelles exigences. « On travaille pendant plus d’un an, et on n’arrive jamais à comprendre en quoi consiste ce règlement d’aide. Dans les grandes lignes, on le comprend très bien, mais quand on commence à poser des questions très concrètes pour que ça coche toutes leurs cases, on n'y arrive jamais », poursuit Muriel Attolini. Selon la dirigeante, plusieurs mois d’échanges avec l’agence n’ont pas permis de débloquer la situation, conduisant finalement l’entreprise à engager une procédure judiciaire.





Rénover Pour Demain estime que ce contentieux concerne dix copropriétés situées à Bastia et dans le Grand Bastia, soit 303 logements, représentant environ 400 ménages. Selon les chiffres avancés par l’entreprise, le montant global des opérations s’élève à près de 20 millions d’euros, dont environ 14 millions d’euros de subventions travaux resteraient aujourd’hui en attente. Pour Muriel Attolini, cette situation a des conséquences directes pour les copropriétaires concernés, mais aussi pour son entreprise. « Ce sont plusieurs centaines de familles qui demeurent aujourd’hui dans l'incertitude. Cette situation place les copropriétaires dans une position particulièrement préjudiciable : ils supportent les conséquences des retards, de l'augmentation continue des coûts des travaux et de la dégradation progressive de leur patrimoine immobilier, sans visibilité sur l'issue de leurs dossiers. De mon côté, certaines personnes se sont retournées contre moi », affirme-t-elle.





L'entreprise estime que ce blocage pénalise également les différents acteurs de la filière de la rénovation énergétique, des bureaux d'études aux entreprises du bâtiment, dont les interventions demeurent suspendues dans l'attente d'une issue au dossier. Contactée, l’Agence d’urbanisme et d’énergie de la Corse indique quant à elle « ne pas s’exprimer sur les contentieux en cours ».

