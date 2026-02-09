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Deux motos et une voiture impliquées dans un accident à Tallone


La rédaction le Mardi 4 Août 2026 à 13:43

Un accident de la circulation impliquant deux motos et une voiture s'est produit ce mardi en fin de matinée sur la commune de Tallone. Trois personnes ont été blessées et évacuées vers le centre hospitalier de Bastia, dont l'une par hélicoptère.



Deux motos et une voiture impliquées dans un accident à Tallone

Les sapeurs-pompiers de Haute-Corse sont intervenus ce mardi en fin de matinée sur la commune de Tallone pour un accident de la circulation impliquant deux motos et une voiture, indique le SIS 2B

Deux femmes âgées de 21 et 40 ans, ainsi qu'un homme de 52 ans ont été blessées dans le choc.

Après leur prise en charge par les secours, deux victimes ont été transportées par ambulance au centre hospitalier de Bastia. La troisième, dont l'état nécessitait une évacuation héliportée, a été héliportée par le Dragon 2B vers le même établissement.





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