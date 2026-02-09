À Alandu, le monde culturel se mobilise pour sauver le couvent Saint-François

Fondé en 1623 par la congrégation franciscaine, le couvent Saint-François d’Alandu a été le théâtre de nombreux conflits, notamment entre Pascal Paoli et Mario Matra. C’est d’ailleurs là, qu’eut lieu l’une des batailles les plus importantes dans cette rivalité de pouvoir entre les troupes deux hommes en mars 1757. « Acculé, Paoli se réfugia dans le couvent tandis que Matra y mit le feu, incendiant même le linteau de la porte. Il ne dut sa survie qu’à l’intervention de son frère Clemente. L’édifice porte encore les stigmates de ce combat dramatique et l’on peut voir des impacts de balles sur la façade de l’église du couvent. C’est là, en contrebas du couvent, dans le petit ruisseau, que Mario Matra fut tué d’une balle, mettant ainsi fin à cette guerre de pouvoir entre les deux hommes », rappelle la Fondation du Patrimoine sur son site, en insistant sur le fait que ce témoin majeur de l'histoire corse est aujourd’hui dans un état de délabrement avancé.



Pour restaurer le couvent dans l'objectif de redonner au mieux son identité au lieu, un projet a été lancé en 2019, et a connu une accélération il y a un an grâce à une souscription lancée à travers la Fondation du Patrimoine sous l'impulsion de l'ancien maire d'Aland, Guy Mamelli. « Nous avons recueilli aujourd’hui 47 550 euros sur les 100 000 euros dont nous avons besoin pour participer aux travaux d’un montant estimé à 1,4 million d’euros. Le reste devrait être versé à la fois par la Collectivité de Corse et par l’Etat. Le chantier se consacrera à la mise hors d’air et hors d’eau. Il y a beaucoup de privés qui nous ont déjà aidés à travers des dons qui vont de 20 euros à plusieurs milliers. Le budget n’est pas tout à fait bouclé aujourd’hui puisque nous attendons toujours les arrêtés attributifs de subventions. Mais les discussions que nous avons eu sont favorables et nous devrions réussir à lancer les travaux de restauration dans le courant de l’année 2027, du moins nous l’espérons », explique François-Albert Bernardi, le nouveau maire de la commune, rappelant que les dons sont toujours reçus sur le site de la Fondation du Patrimoine et qu'il reste 728 jours pour se mobiliser.



Ce mardi 4 août, dès 18 heures, c’est le monde culturel qui se mobilise « de manière tout à fait bénévole » pour donner un coup de pouce au projet. « Je voudrais donc remercier les huit chanteurs et groupes insulaires d’avoir accepté d’être présents ce soir sur l’esplanade du couvent », se réjouit François-Albert Bernardi.



Ainsi, ce soir le comité des fêtes Sambucucciu d’Alandu , qui « a déjà versé 5000 euros dans la cagnotte en ligne au cours de l'année passée, organise un événement dédié à la restauration du couvent ». « Sur scène il y aura donc Petru Santu Guelfucci, Chjar di Luna, Pasquali, l’Arcusgi, Una Fiara Nova, Fabrice Andreani, Feli et le groupe Eppò. Sur place, les spectateurs pourront également se restaurer puisqu’une buvette sera installée par le comité des fêtes. Nous espérons que cet événement mobilisera beaucoup de monde en faveur de la restauration du couvent », détaille encore François-Albert Bernardi.

