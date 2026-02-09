Décès de Stéphanie Simonpieri, une femme de courage qui avait marqué toute la Corse

Malgré les traitements, Stéphanie Simonpieri regardait déjà vers l'avenir. Avec l'association « Sté et ses défis », créée par ses proches, elle préparait une nouvelle aventure solidaire :

au profit de plusieurs associations. «

», glissait-elle alors, laissant entrevoir son envie de continuer à mettre le sport au service des autres.

Ce mercredi, l'émotion est immense au sein de l'association La Marie-Do, que Stéphanie Simonpieri avait choisi de soutenir à travers son défi. Sa présidente, Catherine Riera, a rendu un hommage appuyé à celle qui était devenue une amie. « Il y

écrit-elle sur Facebook en soulignant que pour elle , Stéphanie Simonpieri «

Le défi du GR20 m'a changéea des rencontres qui marquent une vie. L'année dernière, j'ai eu le privilège de partager avec Stéphanie une partie du GR20, un défi qu'elle avait souhaité relever au profit de La Marie-Do. Chaque pas qu'elle faisait était une victoire sur la maladie. Mais jamais elle ne se définissait par son cancer. Elle avançait avec une force intérieure incroyable, un sourire lumineux et cette détermination qui impressionnait tous ceux qui avaient la chance de marcher à ses côtés »,restera le visage de la résilience ». « Une femme libre, profondément inspirante, une guerrière qui nous a montré qu'on pouvait continuer à rêver, à se dépasser et à croire en la vie, même lorsque le chemin est le plus difficile. Merci, Stéphanie, pour cette leçon de vie que tu nous laisses ».