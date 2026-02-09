Décès de Stéphanie Simonpieri, une femme de courage qui avait marqué toute la Corse

Stéphanie Simonpieri s'est éteinte en ce début août après plusieurs années de combat contre la maladie. Ancienne ambulancière, ancienne pompier volontaire au centre de secours de Ponte-Leccia et grande sportive, elle était devenue au fil des mois le visage du combat contre le cancer en Corse. Bien au-delà de sa propre maladie, elle avait choisi de mettre son énergie au service des autres, en portant un message d'espoir et de solidarité auprès de tous ceux qui traversaient la même épreuve.
Diagnostiquée d'un cancer du sein en 2020, puis confrontée à une récidive avec des métastases osseuses, elle avait refusé de laisser le cancer définir sa vie. En juin 2025, elle s'était ainsi lancée un défi aussi fou que symbolique : traverser les 180 kilomètres du GR20, de Calenzana à Conca, pour soutenir l'association La Marie-Do et récolter des fonds en faveur des personnes touchées par la maladie. « Je veux mettre en lumière tous les gens malades, et marcher pour eux, parce que je sais que certains, malgré la volonté, ne peuvent pas faire ce que je fais à cause des traitements lourds », nous expliquait-elle avant son départ.
Pendant 16 jours, entourée de sa famille, de ses amis, de ses anciens collègues du Service d'incendie et de secours de Haute-Corse et de nombreux bénévoles, elle avait avancé étape après étape jusqu'à Conca. Son exploit, autant sportif qu'humain, avait suscité un formidable élan de solidarité à travers toute la Corse.
Quelques mois plus tard, les lecteurs de Corse Net Infos l'avaient largement élue personnalité corse de l'année 2025. En recevant son trophée dans les locaux de notre rédaction, elle avait tenu à partager cette distinction avec tous ceux qui se battent contre la maladie. « Ce titre, je le prends aussi comme un message d'espoir pour tous les malades, pour toutes les personnes qui se battent tous les jours. J'espère que ça va permettre à certaines personnes d'avancer et de continuer à croire en leurs rêves. Même si on est malade, même si ce n'est pas facile tous les jours, je pense qu'il ne faut rien lâcher », nous confiait-elle.
En ces douloureuses circonstances, la rédaction de Corse Net Infos adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses anciens collègues du Service d'incendie et de secours de Haute-Corse, à l'association La Marie-Do ainsi qu'à tous ceux qui ont partagé son combat.
Ce mercredi, l'émotion est immense au sein de l'association La Marie-Do, que Stéphanie Simonpieri avait choisi de soutenir à travers son défi. Sa présidente, Catherine Riera, a rendu un hommage appuyé à celle qui était devenue une amie. « Il y a des rencontres qui marquent une vie. L'année dernière, j'ai eu le privilège de partager avec Stéphanie une partie du GR20, un défi qu'elle avait souhaité relever au profit de La Marie-Do. Chaque pas qu'elle faisait était une victoire sur la maladie. Mais jamais elle ne se définissait par son cancer. Elle avançait avec une force intérieure incroyable, un sourire lumineux et cette détermination qui impressionnait tous ceux qui avaient la chance de marcher à ses côtés », écrit-elle sur Facebook en soulignant que pour elle , Stéphanie Simonpieri « restera le visage de la résilience ». « Une femme libre, profondément inspirante, une guerrière qui nous a montré qu'on pouvait continuer à rêver, à se dépasser et à croire en la vie, même lorsque le chemin est le plus difficile. Merci, Stéphanie, pour cette leçon de vie que tu nous laisses ».