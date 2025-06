Atteinte d’un cancer, Stéphanie Simonpieri a entamé la traversée du GR20

Le jour venait à peine de se lever sur le village de Calenzana, ce vendredi 14 juin, lorsque Stéphanie Simonpieri s’est élancée sur les premiers mètres du GR20. Ancienne sapeur-pompier volontaire à Ponte-Leccia, elle a choisi de relever un défi aussi personnel qu’engagé : traverser les montagnes corses, de Calenzana à Conca, pour sensibiliser à la lutte contre le cancer et soutenir l’association La Marie-Do.



Le rendez-vous était donné à 6h30. Ils étaient bien plus que cinq ou six, comme elle l’avait imaginé. Ce sont plus d’une cinquantaine de proches, de sapeurs-pompiers et d’amis qui se sont rassemblés pour l’encourager. « On est là pour l'association La Marie-Do pour relever ce magnifique défi. J'ai un peu la trouille forcément maintenant. J'ai l'impression de faire un match, de rentrer sur le terrain. La mi-temps sera à Vizzavona et la seconde, j'espère, à Conca », a-t-elle confié avec émotion avant le départ.



Soutenue par le Service d’incendie et de secours de Haute-Corse, Stéphanie a reçu de nombreux témoignages d’encouragement. Hyacinthe Vanni, président du SIS2B, tenait à être présent : « C’est très important, c’est vraiment un atout de courage impressionnant et on se doit d’être aux côtés de Stéphanie, pour son courage et pour une cause énorme pour la Marie-Do. Je suis très impressionné par sa force et par le monde présent pour l’accompagner. Chez les pompiers nous sommes une grande famille. C’est la solidarité, le courage, et aussi un message d’entraide qui manque aujourd’hui dans la société, mais qui est encore présent chez nous. »



Car ce défi, Stéphanie le mène contre la maladie, après la récidive d’un cancer. Plutôt que de se laisser abattre, elle a décidé d’agir. « C'était un défi important à relever, personnellement et pour l'association », a-t-elle souligné, émue par l’affluence. Chaque étape comptera : seize jours de marche, à raison d’une étape quotidienne, avec les difficultés que suppose une telle traversée — fatigue, risque de blessure, dénivelés techniques.



Pour marquer le départ, l’amicale des sapeurs-pompiers de Calvi avait prévu un petit-déjeuner de soutien. Francesca, pompier elle aussi, faisait partie des accompagnateurs : « Stéphanie, c’est mon amie. Elle était avec nous chez les pompiers à Ponte à Leccia. Dès qu’elle nous a parlé du projet, on a voulu la suivre. On trouve que c’est une très belle démarche et ça va donner du courage à ceux qui sont atteints de ce cancer. Elle sera accompagnée dans toutes les étapes par ses amis, et par les pompiers du département. »



Parmi les belles surprises de cette matinée, la présence de Lambert Santelli, recordman du GR20, venu lui adresser quelques conseils. « C’est beau, ça montre que le sport rassemble. Il y a un dépassement de soi, cela ne peut qu’inspirer les gens. Chapeau ! Je lui ai parlé un peu des étapes, de gérer le stress, des temps forts, des temps faibles… mais dès les premiers mètres, une fois qu’on est partis, on souffle, et après on se retrouve. Je pense que ce sera pareil pour elle. »



Le rendez-vous est pris dans seize jours, à Conca. En attendant, chaque pas de Stéphanie est un message d’espoir pour ceux qui luttent contre la maladie.