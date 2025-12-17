Des titres de championnes de France et vice-championne de France pour le club Acqua Synchro Bastia

«Ce sont des résultats historiques pour le club dans cette catégorie d'âge car on a eu des résultats en catégories Avenir et Junior mais pas en jeune » nous explique, sourire jusqu’aux oreilles, Alexandra Mondoloni, responsable technique d’Acqua Synchro Bastia.

La moisson ? 4 titres de championnes et vice-championne de France jeune.



Cette compétition, l’une des plus belles compétitions nationales de natation artistique, s’est déroulée à la piscine Yves-Blanc à Aix-en-Provence.

Durant trois jours, les meilleurs athlètes français (plus de 200) des catégories Avenirs, Jeunes et Juniors ont évolué autour du bassin provençal offrant un spectacle riche en performances techniques, artistiques et émotionnelles. «Cette compétition d’envergure réunit chaque année les clubs les plus performants et notamment les pôles » souligne Alex Mondoloni.

Le club bastiais avait déjà fait parler de lui en septembre dernier lorsque la très jeune (13 ans) Jeanne Rougerie de l’Acqua Synchro Bastia avait remporté à Athènes une médaille de bronze aux championnats du monde de natation artistique avec l’équipe de France jeune (13-15 ans). Les plus grands clubs lui avaient alors fait les yeux doux mais la collégienne de Giraud avait préféré rester dans son club formateur. Ce titre n’était pas un coup d’épée dans l’eau de la Carbonite car la jeune fille vient d’être doublement couronnée : championne de France en figures imposées et en solo. « Jeanne a confirmé son statut de très haut niveau après les championnats du monde d’Athènes. Elle avait la pression sur les épaules mais elle a su la gérer et a surclassé les imposés et sa marge de progression est importante ».

Des titres qui viennent récompenser les quelques 15 à 20 h d’entrainement hebdomadaire dont certains à sec, hors bassin.





Autre titre, celui de championne de France en figures imposées (année 2013-2014) pour Alessia Pistorrozzi, 11 ans. «Alessia est toute jeune dans sa catégorie où elle pourra évoluer encore 3 ans. Elle aussi a une belle marge de progression tant sur le plan technique que physique ».





Et 1, et 2, et 3…et 4 !

Et une quatrième médaille est venue couronner le travail des nageuses et coaches bastiaises. Eleana Boujon, Apolline Catoni, Eva et Giulia Château, Gioia Coadalen, Francesca Giacomelli, Manon Lefebvre, Alessia Pistorozzi et Jeanne Rougerie ont été sacrées vice-championnes de France en équipe libre sur 16 formations en lice.

«C’était la 1ère compétition de l’année pour les 12/15 ans et tout semblait aligné pour nous » commente A. Mondoloni. «C’est un résultat exceptionnel car notre équipe, surclassée, était une des plus jeunes de la compétition. On se classe devant les clubs pôles et dès le 1er jour on a marqué les esprits. Le 2e jour on se classe encore devant 4 pôles. Mais plus que le résultat je suis très satisfaite de la manière ».



Outre la technique les jurés ont très apprécié le ballet exécuté par les jeunes insulaires. « J’avais signé la chorégraphie sur la musique du Maitre de l’air, une série Netflix. La musicalité m’avait interpellée. Dans cette catégorie libre on a quand même 5 figures imposées et 3 portées».





Un sacré palmarès pour ce jeune (10 ans) club. Et déjà Alexandra Mondoloni a la tête à 2026. «Pour Jeanne il y aura en janvier les sélections pour les championnats d’Europe du mois de mai à Paris. Par équipe on aura les championnats de France été en mai où il y aura plus d’épreuves que dans ceux d’hiver. Les filles auront peut-être plus de pression mais je suis confiante car l’équipe évolue bien, les nageuses se sentent bien entre elles. On poursuit notre travail de formation qui est l’ADN du club malgré des conditions parfois difficiles d’entrainement ».

4 médailles ramenées sur l’île ? Un très beau cadeau de Noël pour toutes les composantes du club, les parents et la ligue corse de natation.

