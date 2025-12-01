Concert de Noël à Cervioni ce samedi

Cervioni se met à l’heure de Noël avec A Scola di cantu Ghjuventù Cerviuninca qui donnera ce samedi 13 décembre un concert en la cathédrale à 19h.



Cette belle chorale de 48 enfants de 5 à 18 ans interprètera des chansons de Noël en langue corse, telles que : «Hè mezanotte », « Ceppu di natale », « Natale d’amore ».



À quelques jours de la Nativité, un joli moment en perspective .



Après le concert est en outre prévue « una stonda natalesca », place du Casone, avec chants, guitares et barbecue.



Réservations pour la soirée au 0634141500.