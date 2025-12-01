Après l’interruption de SCB–Red Star, la Tribuna Petrignani dénonce « un acte isolé, injustifiable et incompréhensible »

« Nous refuserons que ce geste individuel entache l’investissement exemplaire de plus de 2300 Turchini présents dans ces nouveaux gradins ». Le groupe Tribuna Petrignani réagit via un communiqué ce samedi, au lendemain de la rencontre avortée entre le SC Bastia et le Red Star en raison d’un jet de fumigène sur un joueur de l’équipe francilienne par un spectateur.
Pourtant, la fête promettait d’être belle pour célébrer les 120 ans du SCB ce vendredi soir. « Des semaines de travail, de sacrifices personnels, familiaux et financiers ont été consacrées à offrir au Sporting et à son peuple, à ses anciens et à ses enfants, deux jours de ferveur et de fierté retrouvée dans une des saisons des plus compliquées », souligne ainsi le groupe de supporters en ajoutant : « Tout a commencé la veille dans les rues de Bastia. Bastion du football insulaire et de ses premiers exploits. L’avant-match d’hier et les 60 minutes de ce match anniversaire et hautement symbolique l’ont démontré : Furiani avait retrouvé son âme. Stu mumentu di cumunione d’una forza rara cù i Turchinelli nanza à a scontru, da ultimi di a classifica ch’è no simu, fermerà per sempre in a mente di quelli chì l’anu vissutu : à elli a nostra turchinità Eterna ».
S'ils regrettent que ces images « n’auront jamais la saveur qu’elles méritent », les supporters tiennent à marteler : « L’acte isolé, injustifiable et incompréhensible qui s’en est suivit et qui a conduit à l’arrêt du match ne doit pas être imputé à l’ensemble de la tribune Est Jojo Petrignani ». Et d’ajouter : « Nous prenons aujourd’hui pleinement conscience qu’il n’est plus possible de continuer ainsi. Pour préserver ce que nous construisons, pour protéger notre club, ses gens et la ferveur qu’ils lui portent, une évolution s’impose : chacun doit désormais assumer sa part de responsabilité et mesurer les conséquences dramatiques qui vont au-delà d’un résultat attendu. Nous continuerons à avancer, mais plus jamais au prix de la destruction de notre seul réel et fidèle actif : le peuple bleu ».
