SC Bastia – Red Star : le match définitivement arrêté après un fumigène lancé sur un joueur du Red Star

Le match SC Bastia – Red Star, comptant pour la 16ᵉ journée de Ligue 2, a été arrêté par Pierre Gaillouste, l’arbitre de la rencontre, à la 56ᵉ minute, à la suite d’un jet de fumigène depuis la tribune Est qui a atteint Bradley Danger, défenseur de l’équipe francilienne au niveau du bras.



Les deux équipes ont été renvoyées aux vestiaires alors que le score était toujours de 0 à 0. Après une réunion de crise avec les arbitres, les délégués et les staffs des deux équipes qui a duré plus de 45 minutes, il a été décidé que le match ne reprendrait pas. L'annonce a été faite lors d'une brève allocution de l'arbitre en salle de presse, pendant que les supporters ont été invités à quitter les tribunes. Dans le même temps, des cars de CRS ont pris place autour de l'enceinte du stade Armand Cesari.



Plus d’informations à venir.

