Ghisonaccia - La Corse solidaire appelée à se mobiliser pour Marcel, “Monsieur Courage"

Connu pour sa générosité et sa bienveillance, Marcel a toujours tendu la main à ceux qui en avaient besoin. “Toujours dans la distribution, au-delà des écarts de la société, il s’est lié de belles amitiés”, témoigne Isabelle de l'association CASA
Mais aujourd’hui, c’est lui qui a besoin d’aide. Sa vie lui a tout pris, et malgré tout, il continue de se battre avec dignité, dans un abri de fortune installé sur un terrain en friche prêté par un agriculteur.
Des besoins urgents pour affronter l’hiver
Alors que les températures chutent, la situation devient critique. Isabelle appelle à la mobilisation pour offrir à Marcel un peu de réconfort et de sécurité une caravane ou un conteneur pour dormir au sec et au chaud ; un groupe électrogène pour brancher un chauffage et disposer d’un peu de lumière, des denrées alimentaires (fruits, légumes, conserves, féculents, protéines) ; et des vêtements chauds (taille M), des couvertures et des chaussures (pointure 40/42).
“Que la Corse solidaire d’autrefois se réveille”
Isabelle en appelle à la solidarité insulaire : “Que la Corse solidaire d’autrefois se réveille, que nous puissions nous unir pour aider Marcel à s’en sortir. Si chacun apporte un petit quelque chose, nous pourrons changer sa vie.”
Elle invite tous ceux qui le peuvent à relayer cet appel, afin qu’il fasse “le tour de la Corse” et permette de trouver une solution avant que le froid ne fasse des ravages.
Contact pour toute aide : 06 25 22 67 38
Une cagnotte sur leetchi
"Grâce à la générosité d’une donatrice, un mobil-home a été offert pour permettre à Papi Marcel de retrouver des conditions de vie dignes.
Cependant, une seule entreprise basée en Corse, à Porto-Vecchio, est équipée pour assurer le transport compte tenu des dimensions du mobil-home.
Le coût du rapatriement jusqu’à Ghisonaccia s’élève à 1 000 euros.
Nous devons réunir cette somme en urgence, au vu de la situation actuelle de Papi Marcel" précisait encore isabelle qui appelait "une personne disponible pour créer une cagnotte afin d’aider à financer ce transport."
L'appel a été entendu mais le compte n'est pas toujours bon.
"Par ailleurs, nous avons besoin de bras et d’outils pour débroussailler et déblayer le terrain où sera installé le mobil-home, afin d’en faire un lieu de vie propre et accueillant.
Nous recherchons aussi des matériaux pour construire un chenil de taille suffisante et sécurisé.
Merci à toutes celles et ceux qui pourront participer, prêter main-forte ou relayer cet appel. Chaque aide, petite ou grande, sera précieuse pour Papi Marcel."
