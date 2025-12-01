CorseNetInfos
Les brèves

Concert - déambulation au Palais Fesch  15/12/2025

Concert - déambulation au Palais Fesch
Dans le cadre de leur formation au Diplôme d’État de Musiques et Chants Traditionnels de Corse et de Méditerranée – Diplôme Universitaire Musiche è canti nustrali di a Corsica è di u Mediterraniu, les étudiants proposent un parcours musical devant un choix d’œuvres de la collection.

Un autre regard est présenté par les étudiants de l’IESM (Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique – Europe et Méditerranée) d’Aix-en-Provence et de l’Università Pasquale Paoli de Corti, en partenariat avec le Palais Fesch

