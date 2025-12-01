Porto-Vecchio : la préfecture annonce la fermeture administrative d’un restaurant, sa gérante conteste

Pour justifier sa décision, la préfecture relève avoir constaté lors du contrôle sanitaire « plusieurs non-conformités graves aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire » comme « l’absence de revêtements aptes au nettoyage et à la désinfection, des conditions insuffisantes de stockage en cellule froide (absence de protection, température non conforme…), l’utilisation de contenants non aptes au contact alimentaire, l’usage non hygiénique du lave-main et un manque de formation aux bonnes pratiques d’hygiène ». Et de conclure que, « en raison de ces manquements, une fermeture administrative immédiate de la restauration a été prononcée afin de garantir la sécurité des consommateurs ».
Le restaurant incriminé a ouvert en septembre 2016 près des Quatre-Chemins à Porto-Vecchio. Il propose des spécialités portugaises. Jointe par téléphone, Noëlle Castelli, qui gère l’établissement, se dit dans l’incompréhension : « Je suis étonnée, car je l’ai appris sur les réseaux sociaux. Je n’ai reçu à ce jour (ce jeudi 20 novembre au matin, NDLR) aucun document qui justifie de ma fermeture. »
"Ma cuisine est propre"
Elle confirme bien en revanche avoir reçu la visite d’une inspectrice ce lundi : « J’avais déjà été contrôlée une première fois en juillet. J’avais reçu des directives, car quelques manquements avaient été constatés, notamment au niveau de contenants qui ne comportaient pas le sigle alimentaire. J’ai fait le nécessaire depuis, mais l’inspectrice n’en a pas tenu compte lundi », se défend-elle. Affirmant sa bonne foi, Noëlle Castelli a publié une vidéo, mercredi soir, sur la page Facebook de son restaurant, dans laquelle elle filme et commente l’état de sa cuisine, qu’elle juge « propre ». Concernant la conservation de ses denrées alimentaires, elle se décrit comme « consciencieuse » et précise qu’ « en cas de doute, je n’hésite jamais à mettre un produit à la poubelle ». Noté plus de 4 étoiles sur 5 sur Google ou Trip Advisor, le restaurant U Transmontano a reçu en réaction de cette annonce de fermeture un nombre important de soutiens de la part de Porto-Vecchiais sur les réseaux sociaux.
Sollicitée par Corse Net Infos, la préfecture de Corse du Sud n’a pas précisé la durée de la fermeture, qui peut aller jusqu’à trois mois. Dans son communiqué, elle rappelle que « des contrôles réguliers sont menés sur l’ensemble du territoire ».
