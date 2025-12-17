CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Conflit à Muvitarra : la CAPA durcit le ton après des actions sur le cours Napoléon 17/12/2025 Assassinat d'Oletta : une sixième mise en examen 17/12/2025 Haute-Corse : deux accidents de la route sur la RT 10, quatre blessés 17/12/2025 Le Chjam’è rispondi entre à l'inventaire du Patrimoine culturel immatériel français 17/12/2025

Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Jean-Louis Leca ?


La rédaction le Mercredi 17 Décembre 2025 à 18:00

2025 s’achève. Cette année encore, des personnalités ont marqué l’actualité corse par leurs actions et performances exceptionnelles. La rédaction de CNI en a sélectionné 12. Du 13 au 24 décembre, chaque jour, nous vous présentons le portrait de ces personnes qui ont marqué l'année en Corse. Du 25 au 31 décembre, ce sera à vous de choisir parmi ces 12 femmes et hommes, celle ou celui qui incarne le mieux 2025.
La personnalité choisie aujourd'hui est Jean-Louis Leca, emblématique gardien de but du Sporting Club de Bastia, qui a brillamment réussi sa reconversion en devenant directeur sportif du RC Lens. Il y a quelques jours, il a d'ailleurs été distingué par l'Institut Choiseul parmi les dirigeants de 40 ans et moins qui marquent déjà ou marqueront demain l’écosystème du sport français.



(Crédit photo : Instagram Jean-Louis Leca)
(Crédit photo : Instagram Jean-Louis Leca)
Jean-Louis Leca a longtemps été un visage familier des stades corses. Gardien de but au caractère affirmé, il a marqué le football insulaire par son engagement et sa fidélité au Sporting Club de Bastia, avec lequel il a disputé 125 matchs. Sa carrière l’a également conduit à Valenciennes, à l’AC Ajaccio, puis au Racing Club de Lens, où il a terminé son parcours professionnel.
 
Aujourd’hui âgé de 40 ans, l’ancien footballeur a annoncé sa retraite en mai 2024, sans pour autant quitter le football. Il s’est en effet depuis imposé dans un nouveau rôle, en devenant directeur sportif du RC Lens, aujourd’hui leader de Ligue 1.
 
Dans les coulisses du club, il met désormais son expérience, sa connaissance du vestiaire et sa vision du jeu au service d’un projet sportif ambitieux. Une reconversion réussie, qui lui a dernièrement valu une belle reconnaissance. En ce début décembre, Jean-Louis Leca a ainsi exprimé sa « fierté » et son « honneur » de figurer dans la 7e édition du palmarès Choiseul Sport & Business 2025 de l’Institut Choiseul,  qui distingue les dirigeants de 40 ans et moins qui marquent déjà ou marqueront demain l’écosystème du sport français.
 
De gardien emblématique à dirigeant sportif influent, Jean-Louis Leca a une nouvelle fois brillé en 2025 et a à nouveau démontré sa capacité à s’imposer durablement, sur le terrain comme en dehors.

Pour designer la personnalité de l'année nous avons besoin de vous...

C’est vous, lecteurs de CNI, qui allez désigner la personnalité corse de l'année parmi les 12 noms que les journalistes de CNI ont sélectionné à partir des événements qui ont marqué l’actualité insulaire en 2025.
 
Dans un premier temps, vous découvrirez jour après jour une nouvelle personnalité qui d’une manière ou d’une autre, s’est illustrée au cours des 12 mois écoulés.  

Quand toutes les identités des personnes retenues par la rédaction de CNI auront été dévoilées, il vous appartiendra de désigner celle vers laquelle va votre préférence. 

À partir du 25 et jusqu'au 31 décembre, vous pourrez ainsi choisir qui est pour vous la personnalité corse de l’année 2025 en votant directement sur notre site. 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos