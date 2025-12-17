Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Jean-Louis Leca ?

(Crédit photo : Instagram Jean-Louis Leca)
Jean-Louis Leca a longtemps été un visage familier des stades corses. Gardien de but au caractère affirmé, il a marqué le football insulaire par son engagement et sa fidélité au Sporting Club de Bastia, avec lequel il a disputé 125 matchs. Sa carrière l’a également conduit à Valenciennes, à l’AC Ajaccio, puis au Racing Club de Lens, où il a terminé son parcours professionnel.
Aujourd’hui âgé de 40 ans, l’ancien footballeur a annoncé sa retraite en mai 2024, sans pour autant quitter le football. Il s’est en effet depuis imposé dans un nouveau rôle, en devenant directeur sportif du RC Lens, aujourd’hui leader de Ligue 1.
Dans les coulisses du club, il met désormais son expérience, sa connaissance du vestiaire et sa vision du jeu au service d’un projet sportif ambitieux. Une reconversion réussie, qui lui a dernièrement valu une belle reconnaissance. En ce début décembre, Jean-Louis Leca a ainsi exprimé sa « fierté » et son « honneur » de figurer dans la 7e édition du palmarès Choiseul Sport & Business 2025 de l’Institut Choiseul, qui distingue les dirigeants de 40 ans et moins qui marquent déjà ou marqueront demain l’écosystème du sport français.
De gardien emblématique à dirigeant sportif influent, Jean-Louis Leca a une nouvelle fois brillé en 2025 et a à nouveau démontré sa capacité à s’imposer durablement, sur le terrain comme en dehors.
