Jean-Louis Leca parmi les « jeunes dirigeants qui jouent ou sont appelés à jouer un rôle majeur dans le sport français »

C’est une distinction qui « révèle les jeunes dirigeants de 40 ans et moins qui jouent ou sont appelés à jouer un rôle majeur dans le sport français ». Jean-Louis Leca, ancien gardien emblématique du SC Bastia, apparaît à la 39e place de l’édition 2025 du classement Sport & Business 2025 de l’Institut Choiseul.



Âgé de 40 ans, l’ancien footballeur avait annoncé sa retraite en mai 2024 après une carrière marquée par 125 matchs disputés sous le maillot bastiais et par des passages à Valenciennes, à l’AC Ajaccio et au RC Lens où il a terminé sa carrière. C’est aujourd’hui dans ce club, leader de Ligue 1, qu’il exerce la fonction de directeur sportif qui lui vaut cette distinction. En ce début décembre, sur ses réseaux sociaux, Jean-Louis Leca a fait part de sa « fierté et de (son) honneur de figurer dans la 7ème édition du palmarès Choiseul Sport & Business 2025 de l’Institut Choiseul ».



L’Institut Choiseul présente ses missions comme visant à « décrypter l’économie de demain avec ceux qui la font » et à « identifier et coaliser les talents émergents ». Son palmarès Sport & Business, dont c’est cette année la 7ème édition, est réalisé en toute indépendance afin de repérer les dirigeants de 40 ans et moins qui marquent déjà ou marqueront demain l’écosystème du sport français. « À travers ce palmarès, l’Institut Choiseul met en exergue deux objectifs ; créer une communauté de jeunes talents prometteurs et réaliser une cartographie des forces vives qui pensent, construisent, animent l’économie du sport », précise l’Institut Choiseul.



La présence de Jean-Louis Leca dans ce classement confirme ainsi la place prise par l’ancien portier du SCB dans le paysage sportif national.

