À la piscine du Fango, l'évènement « Bastia nage pour le muscle » se mobilise pour le Téléthon

À vos maillots ! En partenariat avec la Ville de Bastia et la Communauté d’Agglomération de Bastia, l'association Sempre Acqua organise ce samedi 6 décembre à la piscine du Fango la deuxième édition de « Bastia nage pour le muscle ». Créée en 2024 par Saveria Morazzani et Alexandra Darbon, cette jeune association vient en aide aux personnes en situation de handicap souhaitant pratiquer la natation.



Grâce à l'expertise de Saveria Morazzani, éducatrice spécialisée, maître-nageuse et titulaire d'une licence STAPS ainsi que d'un DEJEPS et d'Alexandra Darbon, infirmière de profession avec aussi une solide expérience en natation artistique, la structure permet en effet de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, un domaine où les éducateurs spécialisés en Corse n’ont souvent pas les compétences techniques en natation, et où les maîtres-nageurs ne sont pas formés pour s'occuper de personnes en situation de handicap.



Organisé de 9h à 19h à la piscine du Fango, cette journée « Bastia nage pour le muscle » propose à chacun de « venir nager, un peu, beaucoup, passionnément au profit de l’AFM Téléthon », explique Saveria. « La participation est libre et toutes les longueurs seront comptabilisées afin de cumuler le plus de km tous ensemble. Le style de nage est libre, avec ou sans matériel, en solo, en famille ou entre amis. Les bénéfices de l'événement seront reversés intégralement à l’AFM téléthon », ajoute-t-elle.



A 17h, un relais géant sera organisé, un 100x25m. « Nous espérons avoir un maximum de participants pour approcher, et peut-être même atteindre, les 100 personnes présentes sur le relais. Ce serait une belle démonstration de solidarité pour les personnes en situation de handicap », glisse la jeune femme.



Cette manifestation du cœur (n’est-il pas lui aussi un muscle ?) se fera en présence de Dea, ambassadrice du Téléthon 2025 et Pauline, la marraine de « Bastia Nage pour le Muscle 2025 ».



Tout au long de la journée une buvette sera installée sur la terrasse attenante à la piscine pour les nageurs mais également les sympathisants qui ne pourraient pas nager et souhaitant venir encourager l'action. Pour les gourmands, où pour ceux qui voudraient trouver du réconfort après l’effort, vente de crêpes, gâteaux, sandwichs.



Parmi les autres partenaires, ceux qui aident au quotidien au fonctionnement de l'association Sempre Acqua: SDJES via le FDVA, CdC, Comité Départemental Sport pour tous.

