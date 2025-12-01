CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Hudo W2JC 10/12/2025 Vos avis de décès sur CNI, c'est gratuit 03/12/2025 Spassighjata - À Bastia, 1 200 coureurs attendus pour une 10e édition anniversaire 03/12/2025 INRAE de San Ghjulianu - Préserver les variétés d’agrumes pour les générations futures 03/12/2025
Les brèves

Café-Philo dans le rural  03/12/2025

Ce samedi 6 décembre à 18h30 aura lieu un Café-philo au foyer rural A Teghja à Pianellu (Entrée libre - Ouvert à toutes et à tous). Un moment d’échanges chaleureux et ouverts autour d’une question pleine de sens : « Suivre la même étoile, n’est-ce pas la meilleure façon de ne pas se faire la guerre ? ». Cette rencontre sera animée par le philosophe Christophe Di Caro, originaire du village, qui guidera le public dans un temps de réflexion, d’écoute et de dialogue philosophique. La soirée se poursuivra par un apéro dînatoire convivial organisé par le foyer rural.
Renseignements : Contacts : 0670766903

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos