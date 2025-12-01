Café-Philo dans le rural

Ce samedi 6 décembre à 18h30 aura lieu un Café-philo au foyer rural A Teghja à Pianellu (Entrée libre - Ouvert à toutes et à tous). Un moment d’échanges chaleureux et ouverts autour d’une question pleine de sens : « Suivre la même étoile, n’est-ce pas la meilleure façon de ne pas se faire la guerre ? ». Cette rencontre sera animée par le philosophe Christophe Di Caro, originaire du village, qui guidera le public dans un temps de réflexion, d’écoute et de dialogue philosophique. La soirée se poursuivra par un apéro dînatoire convivial organisé par le foyer rural.

Renseignements : Contacts : 0670766903

