Les brèves

Arcu di Sapè organise une nouvelle conférence sur l'obésite des enfants et des adolescents en Corse  10/12/2025

Arcu di Sapè organise une nouvelle conférence sur l'obésite des enfants et des adolescents en Corse
Arcu di Sapè organise ce vendredi 12 décembre à 18h30 une nouvelle conférence sur le thème : "Obésité des enfants et des adolescents en Corse". 
L'association a invité deux spécialistes reconnues, le Dr Véronique Nègre, pédiatre au CHU de Nice, Présidente de l’Association française pour la prise en charge de l’obésité pédiatrique (AOP) et le Dr Laetitia Dellasantina-Panzani, médecin généraliste, Coordinatrice du Centre Spécialisé Obésité de Corse.

Au programme :
• Comprendre les causes médicales, nutritionnelles, sociales et environnementales
• Identifier les signaux d’alerte
• Découvrir les solutions concrètes pour accompagner enfants et familles
• Échanger directement avec des expertes de terrain

Cette conférence se déroulera à l'Office du Tourisme du Pays d’Ajaccio – 3 bd du Roi Jérôme (entrée libre).
 

