Ajaccio : Praticalingua Aiacciu organise un concert du groupe Mimoria Tramandata, ce dimanche au Palais des Congrès

L’association Praticalingua Aiacciu organise un concert du groupe Mimoria Tramandata avec la participation de Jacques Culioli, le dimanche 14 décembre 2025 à 19h, au Palais des Congrès d’Ajaccio.



En première partie, le public aura le plaisir de découvrir les enfants de l’école privée catholique Saint-Joseph, qui ouvriront la soirée avec un moment musical placé sous le signe de la transmission et du partage.



Un concert de soutien pour aider à l’ouverture de Praticalingua Aiacciu

Cet évènement est avant tout un concert de soutien, pensé comme un véritable élan solidaire en faveur de la promotion de la langue corse. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Praticalingua Aiacciu, qui a aujourd’hui besoin d’un appui financier pour finaliser son installation et ouvrir ses portes dans les meilleurs délais.



Les fonds récoltés, essentiels pour permettre à l’association d’ouvrir ses portes, permettront de mettre en place les premières actions au cœur même de la cité impériale, à destination des enfants et adultes :

• L’ouverture de cours de langue corse,

• La création d’ateliers artistiques et culturels,

• La mise en place d’activités, rencontres, évènements et projets pédagogiques destinés à faire vivre la langue au quotidien.



Participer à cette soirée musicale, c’est soutenir un projet culturel, éducatif et sociétal, imaginé pour renforcer la transmission de la langue corse et offrir à la population un lieu vivant, accessible et fédérateur. Chaque place achetée représente un geste concret qui contribue directement à la préservation et à la valorisation du patrimoine insulaire.



Les places, au tarif de 22 €, peuvent être réservées par téléphone, au 06 30 63 83 01.