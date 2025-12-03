CorseNetInfos
LDH Corsica : la honte  28/11/2025

La ligue des droits de l’Homme partage l’émotion et l’indignation des associations et des familles visées par les propos racistes, sexistes, haineux qui ont suivi la parution dans un média insulaire de l’article « L’adoption, un parcours du combattant ».
Elle apporte son soutien à EFA de Corse et Orphelin’aide et salue les expressions, dont celle de la Présidente de l’Assemblée de Corse, qui se sont manifestées pour dire non au racisme. La ligue des droits de l’Homme est aux côtés de celles et ceux qui s’engagent pour une société corse fondée sur la diversité, le métissage et la fraternité.

