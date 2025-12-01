Ajaccio - Ferveur pour les célébrations en hommage et à la mémoire de Papa Francescu

Un annu dopu. Il y a un an, la Corse accueillait le Pape François pour une visite historique dans la cité impériale. En mémoire à ce voyage et au Saint-Père qui a depuis rejoint le ciel, des célébrations sont organisées jusqu'à lundi soir. Plusieurs temps forts ont marqué cette première journée, pour revivre l'esprit du 15 décembre 2024, une journée d'émotion qui a marqué la Corse et l'église.
Ce dimanche, le cardinal François Bustillo, le vicaire général Frédéric Constant, le maire d'Ajaccio Stéphane Sbraggia, les élus, les confréries, la musique municipale et les fidèles ont marché sur les pas de Papa Francescu, en suivant la grande procession dans les rues d'Ajaccio, qui a repris le parcours effectué par le Saint-Père. La procession est partie du baptistère Saint-Jean pour rejoindre la cathédrale Santa Maria Assunta, en passant par la Madunuccia, Sainte Patronne de la ville d'Ajaccio et par la fresque éphémère de Papa Francescu recréé par Christian Martinez et son collectif d'artistes. Cette fresque, désormais inscrite dans la durée et bénie par le cardinal, est le témoin artistique de cet événement historique gravé dans les mémoires de la cite impériale.
Une messe solennelle a été célébrée par son éminence François Bustillo, à l'endroit même où le Pape François avait prié l'Angélus après une rencontre avec les évêques, les prêtres, les diacres et les religieux.
Le clergé insulaire, les confréries, les élus et les bénévoles qui ont fait la réussite de cette visite historique étaient présents à la messe ainsi que les fidèles. "Le Pape était chez nous, avec nous, pour nous" disait le Cardinal en début de cette belle messe. "Il a donné une journée de son temps pour nous visiter, pour nous encourager à vivre dans la paix et dans la joie. Nous voulons garder la mémoire de ce moment unique historique qui nous a rassemblés (...) "
En fin de messe, le vicaire général se souvenait qu'il y a un an jour pour jour, le 14 décembre 2024, veille de la visite du Pape, tout le monde se souciait de la météo. "Un an après, la veille du 15 décembre, il fait soleil, c'est un signe du ciel."
L'esprit du 15 décembre et le message d'espérance du Pape a pu revivre également lors d'un concert donné sur le parvis de la cathédrale, là où l'an passé, Alizée, Christophe Mondoloni, Jean-Charles Papi, Francine Massiani et Patrick Fiori avaient chanté "Terra Corsa" lors de l'arrivée du Saint-Père à la cathédrale d'Ajaccio. Et au début du soleil couchant, ce dimanche soir, le concert a débuté avec ce même titre emblématique. Cette première journée de célébration, c'était "la joie de revoir tous ces visages qui étaient présents il y a un an et ce soir c'est une action de grâce puisque c'est demain finalement le jour du premier anniversaire (...)" poursuivait le vicaire général.
Après les temps forts de ce dimanche, l'esprit de cette journée continuera de vivre lundi avec l'inauguration à 10h30 de la Promenade Papa Francescu au bord de mer. A midi, toutes les cloches de Corse sonneront pour faire mémoire de cet événement historique et les enfants des écoles catholiques, dans les cours des établissements prieront à la mémoire de Papa Francescu, avec un lâcher de ballons. Le soir à partir de 18h, dans toutes les églises, les secteurs paroissiaux, il y aura une messe, une célébration, un rassemblement en l'honneur de Papa Francescu.
