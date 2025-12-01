Football Grand Sud - La SVARR leader à la trêve

CorseNetInfos
L'ultime journée avant la trêve hivernale a permis aux clubs du Grand Sud de se mettre en évidence dans les différents championnats.



En Régional 1, les trois représentants du Sudse sont illustrés à commencer par la SVARR, le leader de l'élite régionale qui a dominé sur son terrain de Santucci le FJEB sur le score ample de 4 buts à 0. Quatre réalisations en seconde période qui permettent aux joueurs du Valincu de conforter leur place en tête du championnat.
Pour sa part l'ASPV qui recevait la réserve balanine s'est imposée 1 à 0 au stade du Pruneddu. Un succès compliqué mais précieux face au FCB pour les hommes du président Montanaro qui passeront les fêtes un peu plus au chaud.
Le Sud FC qui se rendait à Pieve di Lota a confirmé son net regain de forme. Les Sudistes se sont imposés 2 à 0 et intègre le top cinq avant la pause de la compétition.


En Régional 2, ce mois de décembre est aussi de bonne facture pour la JS Bonifacio qui est venue à bout de la réserve de Furiani-Agliani 1 à 0 et conforte sa place sur le podium dans ce championnat.
Du côté du Régional 3, la réserve des Moustiques a battu celle du FJEB 3 buts à 1 et poursuit son bonhomme de chemin dans cette compétition.
Enfin en R4, le FC Sotta s'est imposé sur le terrain de la réserve casincaise 2 buts à 1 alors que dans le même temps, l'AS Rocca Taravu, en déplacement à Ponte Leccia Merusaglia a baissé pavillon 3 à 0.




