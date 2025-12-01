Natali in Aiacciu 2025 - Les images de la Grande parade illuminée

C'est un événement toujours très attendu des fêtes de fin d'année. La Grande parade illuminée a déambulé dans les rues d'Ajaccio en cette fin d'après, depuis la place Abbatucci en passant sous la couronne du Diamant avant de rejoindre le marché de Noël. Le thème de cette parade 2025 était "Papillons blancs et lumières d'hiver" avec 60 danseurs, deux papillons...nous vous faisons vivre ou revivre cet événement féérique.