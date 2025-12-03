Sanction sur les carburants - Gilles Simeoni écarte une redistribution directe de l’amende aux Corses

Julien Castelli le Jeudi 27 Novembre 2025 à 13:11

Comme on pouvait s’y attendre, l’amende de 187,5 millions d'euros infligée il y a dix jours par l’Autorité de la concurrence aux groupes pétroliers TotalEnergies, Rubis et EG Retail pour pratiques anticoncurrentielles, a alimenté les discussions à l’Assemblée de Corse, ce jeudi matin. Deux conseillers territoriaux, Saveriu Luciani, pour le groupe d’opposition Avanzemu, et Romain Colonna, pour la majorité Fa Populu Inseme, ont demandé à Gilles Simeoni si le montant de cette amende pouvait revenir aux Corses. Le président de l’Exécutif leur a répondu que le droit ne le permettait pas.