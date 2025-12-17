U tempu in Corsica
Les éléments se calment et un temps plus sec fait son retour. Quelques pluies sont encore possibles le matin en Haute-Corse mais de belles éclaircies se développent par la suite. Les températures maximales peuvent atteindre jusqu'à 19 localement !
