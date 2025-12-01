L’histoire de la Mère Noël au Club de l’opéra à Bastia

La Compagnie de théâtre bastiaise Ghjuvanetta présente au Club de l’Opéra (rue C. Camponchi) samedi 13 et dimanche 14 décembre à 11h et 16h l’histoire de la Mère Noël : « Mère Noël, la grande oubliée de l’histoire ».



Ce spectacle de 30 minutes dédié au jeune public à partir de 4 ans prend forme autour d'un scénario original : « Mère Noël en a assez d’être oubliée ! Tout le monde connaît son mari… mais qui parle d’elle ? Cette année, elle arrive en coup de vent, la tête pleine des choses à faire à l’approche du 25 décembre — et le cœur prêt à déborder — pour nous raconter enfin sa version de l’histoire… ».



Un spectacle mis en scène par Claire Le Goff avec la comédienne Anaïs Baconnier.