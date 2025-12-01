A Spassighjata Bunifazinca torna stu sabbatu

Premier des deux rendez-vous dédiés au City Trail dans l'extrême sud, A Spassighjata Bunifazinca, longue de 8 kilomètres pour un peu plus de 300 mètres de dénivelé positif avec un parcours modifié par rapport aux précédentes versions, organisée par le club des Trailers de l'Extrême Sud va s'élancer ce samedi à 17h30 de la place Saint-Erasme sur la Marine.



Une fois le départ donné, les concurrents vont effectuer un tour sur les hauteurs de Carpa, suivi d'un passage sur la Marine avant d'emprunter les escaliers du Rastellu puis la montée de San Roccu pour entrer en haute ville par le pont levis.



Les concurrents vont emprunter les rues, ainsi que le marché plus un passage par le cimetière sur une partie très roulante avant la suivante beaucoup plus technique avec le chemin de ronde et les différents escaliers menant à l’office du tourisme. A l’issue de celle-ci il sera temps de redescendre vers la Marine où sera jugée l’arrivée.



Pour mémoire Nicolas Santini et Raphaëlle Bezert avaient été les lauréats de l'édition 2024.