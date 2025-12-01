CorseNetInfos
A màghjina - Montemaiò è Cassanu appiccicati à u celu


le Jeudi 11 Décembre 2025 à 07:25

Accrochés à la ligne de crête, Montemaiò et Cassanu, dominent la Balagne dans une lumière douce d’arrière-saison. Les toits de pierre émergent d’un manteau de chênes verts, tandis que le ciel strié de nuages étire le temps et le paysage, comme suspendus entre terre et mer.
Si, comme Mylène Sabiani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous.







