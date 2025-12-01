CorseNetInfos
Musicales d'hiver du Palais Fesch à Ajaccio : De beaux concerts les 13 et 14 décembre  08/12/2025

Après les nuits musicales de cet été, de nouveaux concerts vont investir le Palais Fesch d'Ajaccio les 13 et 14 décembre pour célébrer la Nativité en musique. Au programme, Noël baroque, classique et Negro Spirituals dans la Grande Galerie avec des programmes jeune public et de grands récitals. 

Place aux Musicales d’hiver du Palais Fesch ce week-end. L'événement, lancé en juillet dernier, se prolonge en cette fin d'année durant deux jours. Samedi 13 et dimanche 14 décembre, la musique s'installe dans la Grande Galerie avec deux concerts par journée, le premier destiné au jeune public, le second dans un format classique.

Au programme :
- Samedi 13 décembre à 16h rencontre-concert jeune public avec "Song of hope" (Negro Spirituals) avec Marie-Laure Garnier Soprano et Célia Oneto Bensaid au piano, deux artistes au parcours remarquable. 
Le soir à 20h, les deux artistes donneront un récital (concert Song oh hope) à 20h. 
Marie-Laure Garnier, révélation lyrique aux Victoires de la Musique classique 2021, s’impose aujourd’hui comme l’une des grandes voix de sa génération. De l’opéra aux récitals, elle se produit sur des scènes prestigieuses en Europe et s’engage activement dans la transmission du chant.
À ses côtés, Célia Oneto Bensaid, multi-diplômée du CNSM de Paris, est invitée dans les plus grandes salles et festivals en France et à l’international. Son approche singulière et sa sensibilité musicale font d’elle une pianiste incontournable de la relève française.

Le lendemain, un concert jeune public Noël baroque est organisé à 11h avec le guitariste Raphaël Feuillâtre, puis à 16h place au récital du soliste : Bach, Albéniz, Llobet Solés, Barrios Mangoré...

Billetterie sur le site : https://www.musee-fesch.com/






 

