Corte - La presse corse en deuil : Antoine Ferracci n'est plus

le Lundi 8 Décembre 2025 à 18:24

Le monde de la presse et le tissu associatif corses sont en deuil. Antoine Ferracci, journaliste, ancien chef de l’agence de Corse-Matin à Corte et président de l’association A Rinascita, est décédé ce lundi 8 décembre 2025, à l’âge de 74 ans, quelques jours seulement après la disparition de son épouse.



(Grazi Ritratti)

Figure respectée du journalisme insulaire, Antoine Ferracci avait consacré l’essentiel de sa carrière à Corse-Matin, qu’il avait rejoint au milieu des années 1970. Il en était devenu le chef d’agence de Corte, poste qu’il a occupé jusqu’à son départ à la retraite. Durant toutes ces années, il s’est investi sans relâche pour faire vivre l’actualité du Centre-Corse, avec une attention constante portée à la vie locale, économique, culturelle et sociale de sa région.

Très attaché à son territoire, il s’était également fortement engagé lors de la fusion avec Le Provençal-Corse, défendant avec détermination l’identité de « son journal » face aux confrères marseillais, sans jamais accepter qu’il se détache de sa maison-mère niçoise.

Parallèlement à son parcours de journaliste, Antoine Ferracci a porté un projet qui lui tenait à cœur : la création de l’association A Rinascita di u Vecchju Corti, devenue CPIE A Rinascita (Centre permanent d’initiative pour l’environnement). Cette structure est aujourd’hui l’une des plus importantes de Corse. Là encore, son engagement a été constant, guidé par une ligne claire : œuvrer pour le rayonnement du Centre-Corse et de sa ville, Corte.

Homme de convictions, collaborateur actif, fiable et engagé à nos côtés pendant de longues années, il a toujours défendu ses idées avec constance et droiture. Pour ses confrères, il restera une voix, une mémoire et une énergie discrète mais déterminante.

Corse Net Infos, que nous savions apprécié par Antoine Ferracci, présente l'expression de ses sincères condoléances à tous ses parents et nombreux amis qui pleurent aujourd'hui le défenseur du journalisme de proximité et du monde associatif du Centre-Corse.


L'hommage de Marc-Antoine Campana, directeur de A Rinascita

L’association A Rinascita tient à exprimer sa profonde reconnaissance pour l’engagement remarquable qu’Antoine Feracci a porté pendant cinquante ans au service de notre territoire, de l’environnement et de la vie associative. En tant que directeur, je tiens d’abord à le remercier de la confiance qu’il m’a accordée. Jusqu'au dernier moment, je peux témoigner du fait qu’il s'est soucié du bon fonctionnement de l’association. À titre plus personnel, je garde le souvenir de nos nombreux désaccords qui se sont progressivement transformés en une amitié sincère et solide. Sa disparition laisse un vide immense que nous ne pourrons combler qu'en faisant perdurer son engagement avec autant de détermination que celle qui l’a animé au cours de ces cinquante dernières années.




