Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
Conca - A Festa di a Nazione commence samedi  01/12/2025

Depuis 27 ans l'associu di a Punta di l'Ortu, présidé par Micheli Leccia organise, à Conca, le programme di A Festa di a Nazione pour célébrer ce moment important pour la Corse réunissant plusieurs centaines de personnes. Cette année encore ce rendez-vous de l'histoire et de la culture va revêtir un caractère particulier dans le cadre d'une année 2025 marquant le 300e anniversaire de la naissance di U Babbu di a Patria. Dimanche 30 novembre a eu lieu le déploiement du drapeau géant de 300m2 sur la Punta Calcina qui se situe un peu avant l'entrée du village de Conca. Après ce premier acte, tout va se poursuivre ce samedi 6 décembre, avec une belle journée alliant sacré et profane, avant le dénouement le lundi 8 décembre avec l'illumination symbolique du drapeau avec fumigènes. Voici le programme complet de ces journées di a Festa di a Nazione 

Samedi 6 décembre

Eglise du village 

Messe solennelle 

Procession  

Granìtula  

Mise en scène historique (riche et concise) 

- Présentation de 20 bannières résumant l’histoire du drapeau corse - Muresca (élèves costumés de l’école de Conca) 

- Chant Sunatu hè lu corru (élèves de l’école de Conca) 

- Lecture de l’article 1 (collégiens) 

Des habitants participent aux festivités, vêtus d’un costume du 18ème siècle (soldats,  paysans ou notables). 

Salle des fêtes

Repas traditionnel 

Concert du groupe L’Alivetti 

DJ JB 

Lundi 8 décembre

Punta Calcina 

Illumination symbolique du drapeau avec fumigènes


