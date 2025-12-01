Haute-Corse : 38 personnes accèdent à la nationalité française

Ils sont arrivés en famille, parfois avec une pointe d’émotion. Ce mercredi, l’auditorium du musée de Bastia a accueilli la cérémonie d’accès à la citoyenneté française au cours de laquelle 38 habitants de Haute-Corse ont officiellement acquis la nationalité française. Après la diffusion d’une vidéo rappelant l’histoire, les valeurs et la culture française, Michel Prosic, préfet du département, a pris la parole pour s’adresser aux nouveaux ressortissants français et pour saluer « un moment très fort pour chacune et chacun d’entre nous qui marque votre entrée dans la communauté nationale ».





Originaires du Maroc (15 personnes naturalisées), de Roumanie (cinq personnes naturalisées), d’Algérie (quatre personnes naturalisées), des États-Unis, d’Ukraine, de Tunisie (deux personnes naturalisées pour chaque pays), d’Italie, de Russie, du Cameroun, de Thaïlande, du Cambodge, du Mexique, de Colombie et de Pologne qui comptent chacun une personne accédant à la nationalité française, ils résident à Bastia, L’Île-Rousse, Calvi, Corte, Penta-di-Casinca, Poggio-di-Mezzana, Monticello, Lucciana, Barbaggio, Borgo, Brando, Galeria, Lumio, Patrimonio, Saint-Florent, Santa-Maria-di-Lota, Sisco et Zilia.





Au cours de son discours, le préfet a rappelé l’importance de la naturalisation, présentée comme « une démarche volontaire et courageuse qui demande à se plier à une procédure longue et complexe pour une volonté d’intégration de celui qui postule ». « La naturalisation n’est pas automatique, mais elle démontre la ténacité des candidats », a-t-il souligné avant de donner plusieurs exemples de personnalités ayant connu le même parcours, telles que Marie Curie, Émile Zola, Pablo Picasso, Joséphine Baker ou encore Charles Aznavour.



Après le discours du préfet, les membres du conservatoire Henri Tomasi ont entonné l’hymne national, repris par les nouveaux citoyens français. Michel Prosic a quant à lui clôturé la cérémonie en rappelant que « la France devient votre patrie, la Corse votre région et la Haute-Corse votre département ». « Soyez fiers d’être Français et défendez nos valeurs partout où vous irez », a-t-il indiqué. Les nouveaux citoyens se sont également vu remettre un livret d'accueil comprenant une lettre du président de la République, la charte des droits et devoirs du citoyen français ou encore un extrait de la Constitution du 4 octobre 1958.





1 537 nouveaux citoyens français lors des 10 dernières années





Alors qu’entre 90 000 et 150 000 personnes obtiennent chaque année la nationalité française, la Haute-Corse compte quant à elle 1 537 nouveaux citoyens français entre 2014 et 2024. L’année 2015 a vu 213 personnes accéder à la naturalisation, le plus haut chiffre ces dernières années, suivie des années 2022 (211 personnes), 2021 (196 personnes) ou encore 2020 (193 personnes). Les années 2016, 2018, 2024 et 2017 comptent quant à elles le moins de nouveaux citoyens français, avec respectivement 81, 82, 88 et 99 personnes ayant été naturalisées.

