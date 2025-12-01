La Ville d’Ajaccio va abonder les finances de l’ACA et du GFCA Football pour les trois années à venir

Dans le cadre de sa politique de soutien aux activités sportives, la ville d’Ajaccio apporte chaque année une aide financière aux associations, contribuant ainsi à la promotion et au développement du sport. Mais au vu des difficultés de ses deux clubs les importants qui évoluent actuellement respectivement en R2 et N3, l’ACA et le GFCA, la Ville d’Ajaccio a décidé de leur attribuer un coup de pouce financier, comme un cadeau de Noël avant l’heure.



Une convention triennale

Alors que pour la première fois en plus de 25 ans, la cité impériale ne compte plus aucun club évoluant chez les pros, les deux entités se sont vues attribuer, à l’unanimité, deux subventions de fonctionnement importantes pour les trois années à venir, 65 000 € pour les Gaziers (et même 15 000 € pour des besoins éventuels en investissements) et 40 000 € pour les Oursons ainsi qu’une aide exceptionnelle de 50 000 € pour l’année en cours. De plus, la Ville d’Ajaccio mettra à disposition une tribune amovible (déjà en place), pour les matchs à domicile de l’ACA sur son terrain annexe. Stéphane Sbraggia, le maire d’Ajaccio justifie cette aide : « Il est naturel pour nous de pouvoir accompagner nos clubs, qui ont connu des difficultés, et qui essayent de se redresser avec l’aide de nombreux bénévoles et passionnés. Nous espérons qu’ils retrouveront très vite des couleurs ».



Une aide saluée par les représentants des deux clubs présents en nombre dans l’assistance. Mario Porcel, le trésorier de l’association ACA, apprécie le geste : « C’est une bouffée d’oxygène. C’est une aide importante qui va nous permettre de reprendre notre marche en avant après les déboires de l’été. Nous avons retrouvé un club avec des dettes abyssales. Notre projet repose surtout sur la jeunesse, et cela va permettre à tous ces enfants amoureux du club, de pouvoir jouer au football, c’est tout ce qu’ils demandent. Nous avons eu tellement d’obstacles devant nous depuis cet été… Toute aide qui va dans le bon sens, nous met du baume au cœur et nous donne de l’énergie pour avancer ».