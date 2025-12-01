CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Marie Darnéal 17/12/2025 Ajaccio : Stéphane Sbraggia assure qu' « il n’y a aucune volonté de privatiser les bus ajacciens » 11/12/2025 Le faux rapport sur les bandes criminelles continue de circuler en Corse et provoque crispations et inquiétudes 11/12/2025 ODARC : fermeture exceptionnelle après l’agression d’un agent 11/12/2025

Ajaccio : Stéphane Sbraggia assure qu' « il n’y a aucune volonté de privatiser les bus ajacciens »


Patrice Paquier Lorenzi le Jeudi 11 Décembre 2025 à 21:57

Après plus de deux heures et demi de séance et 72 points (!) à l’ordre du jour du conseil municipal de ce jeudi 11 décembre, les débats ont fini par - brièvement - évoquer le conflit au sein de la SPL Muvitarra. Interrogé par Julia Tiberi, membre de l’opposition, sur l’éventuelle volonté de privatiser la société par le biais d’une DSP, le Maire d’Ajaccio a réfuté cette hypothèse : « Si c’était le cas, nous l’aurions dit dès le début ». Syndicats, direction et membres de la SPL vont se mettre autour de la table ce vendredi matin, pour tenter de trouver une porte de sortie à ce conflit.



(Photos : Paule Santoni)
(Photos : Paule Santoni)
Membres du STC, de la CGT, de FO, les représentants syndicaux étaient présents en nombre dans l’assistance, en ce jeudi soir, pour cette séance très attendue du conseil municipal d’Ajaccio. En plein mouvement de grève au sein de la SPL Muvitarra, et à l’aube du 9e jour de conflit, les salariés de l’entreprise inquiets pour leur avenir attendaient des réponses. Il leur aura fallu attendre 2h45 de séance et passer les 72 points prévus à l’ordre du jour, avant d’aborder le thème des bus ajacciens.
 
C’est finalement Julia Tiberi, membre de l’opposition, qui va mettre le sujet sur la table, lors d’une question orale pointant « un pilotage politique défaillant et une mauvaise gestion de la société ». Face à la grogne des usagers, des commerçants et l’inquiétude des salariés de l’entreprise, l’élue ajaccienne, a souhaité interpeller le maire d’Ajaccio et président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) - les deux actionnaires de la SPL -, sur ses intentions futures et notamment le spectre – évoqué par certains syndicats - « de vouloir détricoter les acquis sociaux des salariés pour assainir les comptes afin de déléguer ensuite la gestion par le biais d’une DSP ».
 
« Il faut arrêter d’agiter le chiffon rouge et d’alimenter les peurs »

Stéphane Sbraggia répond sur la situation de la SPL et le conflit actuel alors même que les négociations doivent reprendre ce vendredi matin : « Il y a des difficultés qui ne datent pas d’aujourd’hui. Il y a eu des erreurs partagées au niveau de la gestion de cette entreprise. Maintenant, il faut laisser les partenaires sociaux débattre. Concernant les acquis, ce qui n’est pas touchable ne sera pas touché. Dès demain, les membres de la SPL et de la direction recevront les syndicats. On verra ce qui ressort de ces discussions, nul ne peut en présager l’issue, c’est le propre d’un dialogue social ». Concernant le futur des bus à Ajaccio, le président de la CAPA a tenu à rassurer : « Il faut arrêter d’agiter le chiffon rouge et d’alimenter les peurs. Si nous avions voulu privatiser les bus comme je l’ai entendu, nous l’aurions dit dès le début, ce n’est vraiment pas notre volonté. Par contre, il faudra qu’à l’avenir les usagers soient satisfait du service proposé. Il faut que chacun prenne sa part ».
 
A la sortie de la séance, peu de représentants syndicaux souhaitaient s’exprimer se contentant de répéter inlassablement aux médias d’«attendre demain pour étudier les propositions de la SPL et de la direction ». Hier, en fin d’après-midi, la SPL avait fait parvenir un communiqué dans lequel elle disait « prendre acte de la fin du blocus et du retour des bus au dépôt de la société » et « renouveller sa volonté de renouer le dialogue dans un climat serein ». « La SPL Muvitarra proposera dans les prochaines heures une réunion à l’ensemble des organisations syndicales », avait écrit encore la direction. Ce sera donc ce vendredi matin, comme un air de réunion de la dernière chance.
 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos