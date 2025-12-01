Ajaccio : Stéphane Sbraggia assure qu' « il n’y a aucune volonté de privatiser les bus ajacciens »

Membres du STC, de la CGT, de FO, les représentants syndicaux étaient présents en nombre dans l’assistance, en ce jeudi soir, pour cette séance très attendue du conseil municipal d’Ajaccio. En plein mouvement de grève au sein de la SPL Muvitarra, et à l’aube du 9 e jour de conflit, les salariés de l’entreprise inquiets pour leur avenir attendaient des réponses. Il leur aura fallu attendre 2h45 de séance et passer les 72 points prévus à l’ordre du jour, avant d’aborder le thème des bus ajacciens.



C’est finalement Julia Tiberi, membre de l’opposition, qui va mettre le sujet sur la table, lors d’une question orale pointant « un pilotage politique défaillant et une mauvaise gestion de la société ». Face à la grogne des usagers, des commerçants et l’inquiétude des salariés de l’entreprise, l’élue ajaccienne, a souhaité interpeller le maire d’Ajaccio et président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) - les deux actionnaires de la SPL -, sur ses intentions futures et notamment le spectre – évoqué par certains syndicats - « de vouloir détricoter les acquis sociaux des salariés pour assainir les comptes afin de déléguer ensuite la gestion par le biais d’une DSP ».



« Il faut arrêter d’agiter le chiffon rouge et d’alimenter les peurs »



Stéphane Sbraggia répond sur la situation de la SPL et le conflit actuel alors même que les négociations doivent reprendre ce vendredi matin : « Il y a des difficultés qui ne datent pas d’aujourd’hui. Il y a eu des erreurs partagées au niveau de la gestion de cette entreprise. Maintenant, il faut laisser les partenaires sociaux débattre. Concernant les acquis, ce qui n’est pas touchable ne sera pas touché. Dès demain, les membres de la SPL et de la direction recevront les syndicats. On verra ce qui ressort de ces discussions, nul ne peut en présager l’issue, c’est le propre d’un dialogue social ». Concernant le futur des bus à Ajaccio, le président de la CAPA a tenu à rassurer : « Il faut arrêter d’agiter le chiffon rouge et d’alimenter les peurs. Si nous avions voulu privatiser les bus comme je l’ai entendu, nous l’aurions dit dès le début, ce n’est vraiment pas notre volonté. Par contre, il faudra qu’à l’avenir les usagers soient satisfait du service proposé. Il faut que chacun prenne sa part ».



A la sortie de la séance, peu de représentants syndicaux souhaitaient s’exprimer se contentant de répéter inlassablement aux médias d’«attendre demain pour étudier les propositions de la SPL et de la direction ». Hier, en fin d’après-midi, la SPL avait fait parvenir un communiqué dans lequel elle disait « prendre acte de la fin du blocus et du retour des bus au dépôt de la société » et « renouveller sa volonté de renouer le dialogue dans un climat serein ». « La SPL Muvitarra proposera dans les prochaines heures une réunion à l’ensemble des organisations syndicales », avait écrit encore la direction. Ce sera donc ce vendredi matin, comme un air de réunion de la dernière chance.

