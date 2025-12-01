Le faux rapport sur les bandes criminelles continue de circuler en Corse et provoque crispations et inquiétudes

MP le Jeudi 11 Décembre 2025 à 20:57

Depuis le début de la semaine, un faux document intitulé « Bilan2025ParquetAntiCriminalitéCorse » circule sur l’île, mettant en cause plus de 300 personnes, parmi lesquelles des élus et des acteurs de la société civile. Alors que le procureur de Bastia a ouvert une enquête pour déterminer les conditions de sa diffusion, plusieurs personnalités cités, dont Alexandre Farina et Jean-Félix Acquaviva, dénoncent des insinuations malveillantes et annoncent qu’elles envisagent des actions judiciaires.