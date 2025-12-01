ODARC : fermeture exceptionnelle après l’agression d’un agent

Selon le communiqué conjoint du CSE, du président et de la directrice de l’office (voir ci-dessous), un agent a été « victime d’une agression verbale et physique dans l’exercice de ses fonctions » ce mardi 9 décembre, jour d’ouverture au public des antennes territoriales.

Les responsables de l’ODARC dénoncent des faits « intolérables », rappelant que leurs équipes assurent un service destiné « à l’accompagnement pour assurer l’aboutissement des demandes effectuées auprès de nos services ». Ils s’interrogent également : « Comment imaginer pouvoir s’en prendre à un homme, une femme qui agit dans l’intérêt individuel et collectif. »

En signe de soutien à l’agent concerné, l’office annonce donc une fermeture au public du siège et des antennes territoriales le 16 décembre, décision prise « en réponse à cet acte ».

Aucune précision supplémentaire n’a été fournie sur les suites administratives ou judiciaires de l’incident.