ODARC : fermeture exceptionnelle après l’agression d’un agent

Selon le communiqué conjoint du CSE, du président et de la directrice de l’office (voir ci-dessous), un agent a été « victime d’une agression verbale et physique dans l’exercice de ses fonctions » ce mardi 9 décembre, jour d’ouverture au public des antennes territoriales.
Les responsables de l’ODARC dénoncent des faits « intolérables », rappelant que leurs équipes assurent un service destiné « à l’accompagnement pour assurer l’aboutissement des demandes effectuées auprès de nos services ». Ils s’interrogent également : « Comment imaginer pouvoir s’en prendre à un homme, une femme qui agit dans l’intérêt individuel et collectif. »
En signe de soutien à l’agent concerné, l’office annonce donc une fermeture au public du siège et des antennes territoriales le 16 décembre, décision prise « en réponse à cet acte ».
Aucune précision supplémentaire n’a été fournie sur les suites administratives ou judiciaires de l’incident.
Les responsables de l’ODARC dénoncent des faits « intolérables », rappelant que leurs équipes assurent un service destiné « à l’accompagnement pour assurer l’aboutissement des demandes effectuées auprès de nos services ». Ils s’interrogent également : « Comment imaginer pouvoir s’en prendre à un homme, une femme qui agit dans l’intérêt individuel et collectif. »
En signe de soutien à l’agent concerné, l’office annonce donc une fermeture au public du siège et des antennes territoriales le 16 décembre, décision prise « en réponse à cet acte ».
Aucune précision supplémentaire n’a été fournie sur les suites administratives ou judiciaires de l’incident.
Le communiqué du CSE, du Président et de la Directrice de l’ODARC
Ce mardi 9 décembre 2025, jour d’ouverture au public des antennes territoriales de l’ODARC, un agent a subi une agression verbale et physique dans l’exercice de ses fonctions.
Il est intolérable que de tels faits puissent se produire alors que nous offrons un service d’accompagnement pour assurer l’aboutissement des demandes effectuées auprès de nos services.
Comment imaginer pouvoir s’en prendre à un homme, une femme qui agit dans l’intérêt individuel et collectif.
En soutien au personnel concerné et en réponse à cet acte, nous opposons une fermeture au public du siège et des antennes territoriales de l’ODARC, le mardi 16 décembre 2025
Il est intolérable que de tels faits puissent se produire alors que nous offrons un service d’accompagnement pour assurer l’aboutissement des demandes effectuées auprès de nos services.
Comment imaginer pouvoir s’en prendre à un homme, une femme qui agit dans l’intérêt individuel et collectif.
En soutien au personnel concerné et en réponse à cet acte, nous opposons une fermeture au public du siège et des antennes territoriales de l’ODARC, le mardi 16 décembre 2025
-
Ajaccio : Stéphane Sbraggia assure qu' « il n’y a aucune volonté de privatiser les bus ajacciens »
-
Le faux rapport sur les bandes criminelles continue de circuler en Corse et provoque crispations et inquiétudes
-
La Ville d’Ajaccio va abonder les finances de l’ACA et du GFCA Football pour les trois années à venir
-
Assassinat d'Antoine Sollacaro : André Bacchiolelli condamné à 30 ans de réclusion criminelle
-
Incidents lors de SCB–Red Star : un homme mis en examen et placé en détention provisoire