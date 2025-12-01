CorseNetInfos
ODARC : fermeture exceptionnelle après l’agression d’un agent


Maria-Serena Volpei-Aliotti le Jeudi 11 Décembre 2025 à 20:47

L’Office de Développement Agricole et Rural de Corse (ODARC) fermera exceptionnellement son siège et ses antennes territoriales au public le mardi 16 décembre 2025, en réaction à une agression survenue le 9 décembre dernier dont a été victime un agent.



Selon le communiqué conjoint du CSE, du président et de la directrice de l’office (voir ci-dessous), un agent a été « victime d’une agression verbale et physique dans l’exercice de ses fonctions » ce mardi 9 décembre, jour d’ouverture au public des antennes territoriales.
Les responsables de l’ODARC dénoncent des faits « intolérables », rappelant que leurs équipes assurent un service destiné « à l’accompagnement pour assurer l’aboutissement des demandes effectuées auprès de nos services ». Ils s’interrogent également : « Comment imaginer pouvoir s’en prendre à un homme, une femme qui agit dans l’intérêt individuel et collectif. »
En signe de soutien à l’agent concerné, l’office annonce donc une fermeture au public du siège et des antennes territoriales le 16 décembre, décision prise « en réponse à cet acte ».
Aucune précision supplémentaire n’a été fournie sur les suites administratives ou judiciaires de l’incident.

Le communiqué du CSE, du Président et de la Directrice de l’ODARC

Ce mardi 9 décembre 2025, jour d’ouverture au public des antennes territoriales de l’ODARC, un agent a subi une agression verbale et physique dans l’exercice de ses fonctions.
Il est intolérable que de tels faits puissent se produire alors que nous offrons un service d’accompagnement pour assurer l’aboutissement des demandes effectuées auprès de nos services.
Comment imaginer pouvoir s’en prendre à un homme, une femme qui agit dans l’intérêt individuel et collectif.
En soutien au personnel concerné et en réponse à cet acte, nous opposons une fermeture au public du siège et des antennes territoriales de l’ODARC, le mardi 16 décembre 2025
 




