CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Hudo W2JC 10/12/2025 Corte - La presse corse en deuil : Antoine Ferracci n'est plus 08/12/2025 Le syndicat Un1té alerte sur les manques de moyens de la police en Corse 08/12/2025 Interruption du match SCB -Red Star : le parquet de Bastia ouvre une enquête pour "violences volontaires aggravées" 08/12/2025
Les brèves

Samedi à Portivechju l'heure sera au Téléthon  08/12/2025

Samedi à Portivechju l'heure sera au Téléthon
A la lisière entre le sport et la solidarité le rendez-vous qui est programmé ce samedi au stade Claude Papi incarne, dans la vaste opération nationale du Téléthon qui a déjà permis de récolter plusieurs dizaines de millions d'euros, l'engagement du tissu sportif aux côtés de l'AFM. Dans ce cadre  ce samedi 13 décembre à partir de 10 heures,  auront lieu un tournoi de sixte et de Rugby ainsi qu'un concours de pétanque en doublette et des défis sportifs. L'ensemble des sommes récoltées lors de cette journée sera entièrement reversée au profit de l'AFM.

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos