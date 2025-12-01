Samedi à Portivechju l'heure sera au Téléthon

A la lisière entre le sport et la solidarité le rendez-vous qui est programmé ce samedi au stade Claude Papi incarne, dans la vaste opération nationale du Téléthon qui a déjà permis de récolter plusieurs dizaines de millions d'euros, l'engagement du tissu sportif aux côtés de l'AFM. Dans ce cadre ce samedi 13 décembre à partir de 10 heures, auront lieu un tournoi de sixte et de Rugby ainsi qu'un concours de pétanque en doublette et des défis sportifs. L'ensemble des sommes récoltées lors de cette journée sera entièrement reversée au profit de l'AFM.