Porto-Vecchio - Choc violent en mer : un mort et un blessé

Le CROSS Méditerranée a immédiatement déclenché une vaste opération de secours coordonnée incluant, en mer, la vedette de la SNSM numéro 159 de Porto-Vecchio, des moyens nautiques du CODIS 2A, et, sur le littoral, des véhicules terrestres. L’hélicoptère Dragon 2A de la Sécurité civile a également été engagé pour couvrir la zone.
Après de longues heures de recherche menées conjointement, le corps du marin porté disparu a été retrouvé. Les bénévoles de la SNSM l’ont rapidement pris en charge. Malheureusement le SAMU n'a que constater son décès. L’autre personne à bord, gravement blessée, a été évacuée vers un établissement hospitalier. Son pronostic reste sérieux.
Les circonstances exactes du choc, la nature de l’embarcation, les conditions de navigation, la vitesse et la visibilité sur le secteur du terrible choc restent à éclaircir.
Plus d'infos à venir.
