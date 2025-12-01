CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Porto-Vecchio - Choc violent en mer : un mort et un blessé 11/11/2025 Vic, 12 ans, révélation de "La France a un incroyable talent", déjà adoptée par la Corse 10/11/2025 Soirée de Noël “Tous Ensemble” à l'’Afterwork de Borgo 10/11/2025

Porto-Vecchio - Choc violent en mer : un mort et un blessé


La rédaction le Mardi 11 Novembre 2025 à 08:35

Lundi soir, vers 21 heures,une embarcation a subi un violent choc en mer dans le secteur de Chiappina, au large de Porto-Vecchio. À bord se trouvaient au moins deux personnes. À la suite de l’impact, l’une d’elles est tombée à la mer et une autre a été gravement blessée.



(SNSM Porto-Vecchio)
(SNSM Porto-Vecchio)
Le CROSS Méditerranée a immédiatement déclenché une vaste opération de secours coordonnée incluant, en mer, la vedette de la SNSM numéro 159 de Porto-Vecchio, des moyens nautiques du CODIS 2A, et, sur le littoral, des véhicules terrestres. L’hélicoptère Dragon 2A de la Sécurité civile a également été engagé pour couvrir la zone.

Après de longues heures de recherche menées conjointement, le corps du marin porté disparu a été retrouvé. Les bénévoles de la SNSM l’ont rapidement pris en charge. Malheureusement le SAMU  n'a que constater son décès. L’autre personne à bord, gravement blessée, a été évacuée vers un établissement hospitalier. Son pronostic reste sérieux.
Les circonstances exactes du choc, la  nature de l’embarcation, les conditions de navigation, la vitesse et la visibilité sur le secteur du terrible choc restent à éclaircir. 
Plus d'infos à venir.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos