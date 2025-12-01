VIDÉO Fusillade de Bondi - Le message du jeune corse présent sur les lieux :"c’était fou. Je suis en sécurité les amis, ne vous inquiétez pas"

La vidéo diffusée par Pierre Ripert, un jeune homme originaire de Figarella et Nonza, dans le Cap Corse, montre la panique qui s’est emparée de l’établissement où il se trouvait au moment des faits. On y entend distinctement les coups de feu qui résonnent encore sur la plage lorsqu’il s’aventure à l’extérieur après la fusillade qui a éclaté ce dimanche 14 décembre 2025 sur la célèbre plage de Bondi, à Sydney, en Australie.
