VIDÉO Fusillade de Bondi - Le message du jeune corse présent sur les lieux :"c’était fou. Je suis en sécurité les amis, ne vous inquiétez pas"


le Dimanche 14 Décembre 2025 à 14:50

"C’était fou. Je suis en sécurité les amis, ne vous inquiétez pas, merci pour vos messages. Prenez soin de vous.
La vie continue."
C'est en ces termes que Pierre Ripert un jeune homme originaire de Figarella et Nonza dansle Cap Corse, commente en direct la vidéo qu'il a diffusée il y a quelques heures sur Instagram après la fusillade qui a fait 11 morts sur la plage de Bondi à Sydney en Australie.



La vidéo diffusée par Pierre Ripert, un jeune homme originaire de Figarella et Nonza, dans le Cap Corse, montre la panique qui s’est emparée de l’établissement où il se trouvait au moment des faits. On y entend distinctement les coups de feu qui résonnent encore sur la plage lorsqu’il s’aventure à l’extérieur après la fusillade qui a éclaté ce dimanche 14 décembre 2025 sur la célèbre plage de Bondi, à Sydney, en Australie.




