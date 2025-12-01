CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Un appel aux dons pour créer le premier centre de soins des tortues marines en Corse 02/11/2025 Vos avis de décès sur CNI, c'est gratuit 02/11/2025 Corsica Ferries ouvre une nouvelle ligne entre Toulon et Propriano 02/11/2025

Vos avis de décès sur CNI, c'est gratuit


le Dimanche 2 Novembre 2025 à 09:50

Dans le malheur, ne payez plus des fortunes pour en faire part autour de vous. Dès ce 1er novembre, faites-le sur CNI : c’est gratuit.



Vos avis de décès sur CNI, c'est gratuit
Transmis, publié, partagé
Corse Net Infos met gratuitement à disposition sa plateforme pour publier vos avis de décès, remerciements et messes anniversaires.
Un service simple, digne et sans frais, pour informer vos proches et la communauté corse à contacter via corsenetinfos@gmail.com


C’est gratuit et sans intermédiaire
Envoyez directement votre texte ou demandez à votre entreprise de pompes funèbres de le transmettre à CNI.

C’est vu et partagé
Une moyenne de 50 000 lecteurs par jour, 3,6 millions de pages vues par mois.

C’est rapide
Publication dans les minutes qui suivent la réception de votre faire-part.

C’est respectueux
Une présentation sobre et claire, fidèle à la mémoire de vos proches.

---
corsenetinfos@gmail.com  06 80 94 94 96




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos