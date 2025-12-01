CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Marie Darnéal 17/12/2025 Coupe Gambardella à Mougins - Trois joueurs du SC Bastia par des jets d’engins pyrotechnique 14/12/2025 Mickaël Ettori transféré à Marseille dès lundi 14/12/2025 Rugby régional  - Lucciana et les Ponettes bouclent 2025 en beauté 14/12/2025

Coupe Gambardella à Mougins - Trois joueurs du SC Bastia par des jets d’engins pyrotechnique


La rédaction le Dimanche 14 Décembre 2025 à 23:35

Trois joueurs U18 du SC Bastia ont été blessés ce dimanche lors du premier tour fédéral de la Coupe Gambardella disputé sur le terrain du FC Mougins. La rencontre a été interrompue après des jets d’engins pyrotechnique sur la pelouse, mettant en danger l’intégrité physique des joueurs.



Coupe Gambardella à Mougins - Trois joueurs du SC Bastia par des jets d’engins pyrotechnique
Alors que le match se déroulait sans incident majeur, plusieurs feux d’artifice ont été lancés depuis les abords du terrain. Les explosions ont touché des joueurs bastiais, faisant trois blessés parmi l’effectif des moins de 18 ans. Face à la gravité de la situation et à l’absence de conditions de sécurité suffisantes, l’arbitre a décidé d’arrêter la rencontre.

Le SC Bastia a rapidement réagi en condamnant fermement ces faits, dénonçant des comportements irresponsables et apportant son soutien aux jeunes joueurs blessés ainsi qu’à leurs familles. Le club a rappelé que de tels actes n’ont pas leur place sur un terrain de football, a fortiori lors d’une compétition de jeunes, et se réserve la possibilité de donner une suite disciplinaire ou judiciaire à cet épisode.

De son côté, le FC Mougins a également fait part de sa condamnation des faits, affirmant qu’ils ne reflètent ni les valeurs du club ni celles du football amateur. Le club hôte a exprimé sa solidarité avec les joueurs bastiais touchés et indiqué vouloir collaborer pleinement avec les instances compétentes afin que les responsabilités soient établies.
Cet incident relance une nouvelle fois la question de la sécurité autour des terrains et de l’usage d’engins pyrotechniques, dans un contexte où une compétition dédiée à la formation et à l’éducation des jeunes joueurs s’est retrouvée gravement entachée




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos