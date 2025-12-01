CorseNetInfos
La rédaction le Dimanche 14 Décembre 2025 à 23:08

Condamné la semaine dernière à quinze ans de réclusion criminelle par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, Mickaël Ettori, en fuite depuis plusieurs années, a été interpellé par les enquêteurs de la section de recherches d’Ajaccio appuyé par des éléments du GIGN. Il sera transféré dès lundi au tribunal judiciaire de Marseille.



Mickaël Ettori transféré à Marseille dès lundi
L’arrestation met fin à cinq années de cavale. L’homme faisait l’objet de recherches actives à la suite de sa récente condamnation à Aix-en-Provence. Selon le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Sept, cette interpellation s’inscrit dans le cadre d’un mandat d’amener délivré par un magistrat instructeur de la JIRS de Marseille.
« Mickaël Ettori, qui était activement recherché sur mes instructions, notamment suite à sa dernière condamnation lors des assises de la semaine dernière au cours desquelles il a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle, sera transféré au tribunal judiciaire de Marseille dès lundi », indique le procureur.
L’enquête ayant conduit à son arrestation a été menée par la section de recherches d’Ajaccio. « Le travail méticuleux d’enquête mené par les militaires a permis de procéder à son interpellation après cinq ans de cavale », précise encore Nicolas Sept.
Au moment de son arrestation, plusieurs éléments ont retenu l’attention des enquêteurs. « Tout laisse à penser qu’il s’apprêtait à prendre de nouveau la fuite, avec une importante somme d’argent en sa possession, 5 000 euros en liquide, ainsi que différents téléphones portables », détaille le procureur, ajoutant que l’intéressé « devra s’en expliquer ultérieurement » dans le cadre de la procédure judiciaire.
 Son transfert surMarseille doit intervenirce lundi




