Bastia : Concertu di u gruppu Balagna à l'Albore

Le groupe BALAGNA organise une nouvelle date de son spectacle vivant "À CANTÀ À PAOLI", le mardi 16 décembre 2025 à l'Albore à Bastia, à partir 18h30, en soutien aux écoles du réseau Scola Corsa.
À travers ses chansons et sa narration, le groupe invite les spectateurs sur les pas de Pasquale Paoli avec ce spectacle. Véritable travail mémoriel, il interroge « sur l'héritage de la figure la plus importante de l'histoire corse et sur son entourage : son père Ghjacintu, son frère Clemente et de nombreux patriotes trop souvent oubliés ».
Pour acheter les billets en ligne : https://www.helloasso.com/associations/scola-corsa-di-bastia/evenements/cuncertu-di-balagna-in-sustegnu-a-scola-corsa-di-bastia