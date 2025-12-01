Handball N2 : Corte – Ile-Rousse doit se racheter face à Agde

Au classement général de cette poule 6 de Nationale 2, Corte – Ile-Rousse est à seulement un point du premier relégable. Une zone rouge que les Cortenais voudront absolument quitter ce samedi en accueillant une autre grosse cylindrée de ce championnat à savoir Agde, qui occupe la 3e place du classement général. Autant dire que la tache ne sera pas des plus aisée pour les protégés d’Adrien Magne qui restent sur une défaite logique à Guilherand-Granges la semaine passée.



Pourtant, après la très belle prestation du 22 novembre dernier à domicile face à Gap (33-31), les Cortenais auraient pu prétendre à un résultat positif du côté de l’Ardèche. En effet, ils avaient fait preuve d’une belle solidarité tant offensive que défensive, en se montrant particulièrement hargneux et agressifs en défense face à des Gapençais dépassés par moment. Cette soif de victoire aurait pu laisser espérer un tout autre résultat la semaine dernière en Ardèche et une issue plus favorable. Malheureusement, il n’en fut rien et Corte – Ile-Rousse s’est incliné logiquement après avoir même été mené de dix buts à l’entame de la deuxième période.



Il faudra donc réagir à domicile car tous les points sont importants dorénavant. Mais face à cette formation d’Agde classée 3e les choses risquent d’être particulièrement compliquées ce samedi à 13h30, d’autant que les visiteurs restent sur une défaite à la maison face à Istres la semaine dernière. Autant dire que les Héraultais viendront à Corte avec la ferme intention d’effacer ce revers de manière à rester dans le top 3 et se rapprocher des leaders La Crau et Marseille.



Corte – Ile-Rousse devra ainsi produire le même match, la même volonté, la même cohésion, la même hargne que face à Gap il y a quinze jours. On sait que les hommes d’Adrien Magne en ont les moyens et qu’ils peuvent accrocher n’importe quelle formation à la maison. Réponse ce samedi dès 13h30. Et pour cette rencontre Corte – Ile-Rousse compte sur son public pour l’amener jusqu’à la victoire…



Le groupe devrait être composé comme suit : Gimenez, Coggia, Rafini, Mebarek, Galibert, Sroka, Niang, Pannequin-Poggioli, Berenyi, Saura Aillaud, Chamekh, Alfieri, Ribeiro.

