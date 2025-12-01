CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Marie Darnéal 17/12/2025 Faux rapport sur les bandes criminelles en Corse : "un échec pour la justice" selon Alexandre Farina 12/12/2025 Les pompiers du Filosorma célèbrent Sainte-Barbe et l’engagement citoyen 12/12/2025 ​MSL Volley – Le GFC Ajaccio en quête de rachat face à Sète ce samedi  12/12/2025

Handball N2 : Corte – Ile-Rousse doit se racheter face à Agde


Mario Grazi le Vendredi 12 Décembre 2025 à 17:02

En accueillant Agde ce samedi après-midi (13h30), Corte - Ile-Rousse devra absolument prendre des points car la situation est de plus en plus délicate au classement général. Mais Agde n’est peut-être pas la bonne formation pour se racheter. 3e au classement général, elle reste sur un faux-pas à domicile face à Istres et viendra à Corte avec la ferme intention d’effacer cette défaite…



Berenyi et les Cortenais en quête de rachat face à Agde ce samedi. (Grazi Ritratti)
Berenyi et les Cortenais en quête de rachat face à Agde ce samedi. (Grazi Ritratti)
Au classement général de cette poule 6 de Nationale 2, Corte – Ile-Rousse est à seulement un point du premier relégable. Une zone rouge que les Cortenais voudront absolument quitter ce samedi en accueillant une autre grosse cylindrée de ce championnat à savoir Agde, qui occupe la 3e place du classement général. Autant dire que la tache ne sera pas des plus aisée pour les protégés d’Adrien Magne qui restent sur une défaite logique à Guilherand-Granges la semaine passée.

Pourtant, après la très belle prestation du 22 novembre dernier à domicile face à Gap (33-31), les Cortenais auraient pu prétendre à un résultat positif du côté de l’Ardèche. En effet, ils avaient fait preuve d’une belle solidarité tant offensive que défensive, en se montrant particulièrement hargneux et agressifs en défense face à des Gapençais dépassés par moment. Cette soif de victoire aurait pu laisser espérer un tout autre résultat la semaine dernière en Ardèche et une issue plus favorable. Malheureusement, il n’en fut rien et Corte – Ile-Rousse s’est incliné logiquement après avoir même été mené de dix buts à l’entame de la deuxième période.

Il faudra donc réagir à domicile car tous les points sont importants dorénavant. Mais face à cette formation d’Agde classée 3e les choses risquent d’être particulièrement compliquées ce samedi à 13h30, d’autant que les visiteurs restent sur une défaite à la maison face à Istres la semaine dernière. Autant dire que les Héraultais viendront à Corte avec la ferme intention d’effacer ce revers de manière à rester dans le top 3 et se rapprocher des leaders La Crau et Marseille.

Corte – Ile-Rousse devra ainsi produire le même match, la même volonté, la même cohésion, la même hargne que face à Gap il y a quinze jours. On sait que les hommes d’Adrien Magne en ont les moyens et qu’ils peuvent accrocher n’importe quelle formation à la maison. Réponse ce samedi dès 13h30. Et pour cette rencontre Corte – Ile-Rousse compte sur son public pour l’amener jusqu’à la victoire…

Le groupe devrait être composé comme suit : Gimenez, Coggia, Rafini, Mebarek, Galibert, Sroka, Niang, Pannequin-Poggioli,  Berenyi, Saura Aillaud, Chamekh, Alfieri, Ribeiro.
 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos