“Natale in Pitrusedda”, un événement inédit les pieds dans le sable, inauguré ce vendredi

Un programme rythmé et festif sur trois jours



Dès vendredi 12 décembre à partir de 18 heures, le marché ouvrira ses portes avec une première soirée animée, qui se prolongera à 20h30 par un concert du groupe Cactus. Les buvettes seront tenues par plusieurs associations locales, notamment sportives, avec un objectif clair : reverser l’intégralité des bénéfices aux associations culturelles et sportives de la commune.



Le samedi 13 décembre sera placé sous le signe des familles et des enfants. À partir de 14 heures, ateliers créatifs, structures gonflables, balade à poney et goûter offert animeront l’après-midi, avant l’arrivée du Père Noël à 16 heures. Le temps fort de la journée interviendra à 18h30, avec un spectacle de drones lumineux, inédit dans le secteur, suivi d’une grande soirée musicale jusqu’à minuit. Enfin, le dimanche 14 décembre, le marché se poursuivra de 11 heures à 18 heures, avec une dernière journée conviviale rythmée par des animations musicales et une ambiance festive, idéale pour flâner, faire ses derniers achats de Noël et profiter du cadre exceptionnel du site. Au-delà de l’aspect festif, Natale in Pitrusedda se veut aussi un événement solidaire et fédérateur, mobilisant les forces vives de la commune. « Plusieurs associations de Pietrosella vont animer les buvettes pour générer des fonds pour leurs activités, avec la volonté commune de tout reverser aux associations culturelles et sportives », rappelle Alexandre Giacobbi