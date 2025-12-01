CorseNetInfos
“Natale in Pitrusedda”, un événement inédit les pieds dans le sable, inauguré ce vendredi


Patrice Paquier Lorenzi le Vendredi 12 Décembre 2025 à 14:15

La magie de Noël s’invite cette année dans un décor exceptionnel. Ce vendredi 12 décembre à 18 heures, la commune de Pietrosella ouvrira officiellement les portes de son marché de Noël, Natale in Pitrusedda, au Domaine de Mare è Sole, sur la célèbre plage d’Argent. Un rendez-vous festif et familial qui se déroulera jusqu’au dimanche 14 décembre, et qui marque une étape importante dans la vie événementielle de la commune



Pour la première fois, Pietrosella organise un marché de Noël de grande ampleur, pensé comme un véritable temps fort du mois de décembre. Le site de Mare e Sole a été entièrement scénographié pour l’occasion, avec une décoration immersive autour du thème de Noël, comprenant notamment une centaine de sapins et un vaste chapiteau de près de 300 m², installé directement sur la plage. « C’est la première année que la commune organise un marché de Noël de grande ampleur. Le cadre sera majestueux dans le domaine de Mare è Sole », souligne Alexandre Giacobbi, chargé de communication de la commune
 
Artisans, producteurs et gastronomie locale au cœur de l’événement
Installé sous de grands chapiteaux face à la mer, le marché accueillera de nombreux artisans, créateurs et producteurs locaux. Bijoux, décorations, bougies, cosmétiques, idées cadeaux, mais aussi gourmandises corses seront proposés tout au long du week-end. Côté restauration, l’accent est mis sur la convivialité et le partage : plateaux de fruits de mer, figatelli, migliacci, burgers ou encore boissons chaudes permettront aux visiteurs de se restaurer dans une ambiance festive, les pieds dans le sable, au rythme des animations musicales

Un programme rythmé et festif sur trois jours
 
Dès vendredi 12 décembre à partir de 18 heures, le marché ouvrira ses portes avec une première soirée animée, qui se prolongera à 20h30 par un concert du groupe Cactus. Les buvettes seront tenues par plusieurs associations locales, notamment sportives, avec un objectif clair : reverser l’intégralité des bénéfices aux associations culturelles et sportives de la commune.

Le samedi 13 décembre sera placé sous le signe des familles et des enfants. À partir de 14 heures, ateliers créatifs, structures gonflables, balade à poney et goûter offert animeront l’après-midi, avant l’arrivée du Père Noël à 16 heures. Le temps fort de la journée interviendra à 18h30, avec un spectacle de drones lumineux, inédit dans le secteur, suivi d’une grande soirée musicale jusqu’à minuit. Enfin, le dimanche 14 décembre, le marché se poursuivra de 11 heures à 18 heures, avec une dernière journée conviviale rythmée par des animations musicales et une ambiance festive, idéale pour flâner, faire ses derniers achats de Noël et profiter du cadre exceptionnel du site. Au-delà de l’aspect festif, Natale in Pitrusedda se veut aussi un événement solidaire et fédérateur, mobilisant les forces vives de la commune. « Plusieurs associations de Pietrosella vont animer les buvettes pour générer des fonds pour leurs activités, avec la volonté commune de tout reverser aux associations culturelles et sportives », rappelle Alexandre Giacobbi





