Un an après la venue de Papa Francescu à Ajaccio, deux jours de célébration en sa mémoire

Un an après sa venue historique à Ajaccio, Papa Francescu est toujours ici chez lui. Pour célébrer son passage en Corse et honorer sa mémoire, deux jours de célébrations sont organisées par l'Église de Corse, dimanche 14 et lundi 15 décembre, alors que depuis quelques jours déjà, sur la façade de la cathédrale d'Ajaccio, un mapping présente le visage du Saint-Père, bienveillant, face à celui de a Madunuccia, Sainte Patronne de la ville d'Ajaccio.
Ces célébrations débuteront le dimanche 14 décembre à 12h15 au baptistère Saint-Jean pour "suivre les traces du Pape chez nous" indique le Cardinal Bustillo dans une vidéo postée mardi matin. "Nous allons célébrer ensemble la vie, la mémoire (...)"
"Le 15 décembre, toutes les cloches de Corse sonneront pour faire mémoire de cet événement historique" Frédéric Constant, vicaire général du diocèse d'Ajaccio
"Deux jours d'espérance, de joie et on se souvient que c'était le dernier voyage apostolique du Pape en Corse chez nous, où il avait dit : "Mi sono sentito a casa".
Les célébrations débuteront dimanche à midi avec "l'inauguration et la présentation des images souvenirs de la venue du Pape de l'aéroport jusqu'au Casone avec les différents arrêts", indique le vicaire généra,l Frédéric Constant. Elle sera suivie de "la procession vers la cathédrale et de la grande messe célébrée par notre Cardinal en mémoire de Papa Francescu qui a rejoint le ciel". "Et le 15, le matin, il y aura l'inauguration de la promenade Papa Francescu au bord de mer. A midi, toutes les cloches de Corse sonneront pour faire mémoire de cet événement historique et les enfants des écoles catholiques, dans les cours des établissements, prieront à la mémoire de Papa Francescu, avec un lâcher de ballons. Le soir à partir de 18h, dans toutes les églises, les secteurs paroissiaux, il y aura une messe, une célébration, un rassemblement en l'honneur de Papa Francescu. Deux jours d'espérance, de joie et on se souvient que c'était le dernier voyage apostolique du Pape en Corse chez nous, où il avait dit : "Mi sono sentito a casa", détaille l'abbé Constant.
Des célébrations qui reviendront sur le circuit emprunté par le Pape lors de ce pèlerinage dans la cité impériale
De cette journée historique, le vicaire général se souvient du moment où l'avion a atterri à Campo Dell Oro, du "pèlerinage qu'il a fait dans la ville d'Ajaccio au milieu des Corses, quand il est entré solennellement dans notre cathédrale pour s'adresser au clergé, aux consacrés, aux séminaristes". Le vicaire se souvient aussi de tous les arrêts que Papa Francescu à tenu à faire "pour saluer les familles, les enfants" et de la grande messe qui a eu lieu l'après-midi au Casone. "Ça a marqué le monde entier puisque beaucoup de chaînes étaient en direct, beaucoup de personnes ont suivi la beauté de la célébration et les paroles touchantes de Papa Francescu ", sourit-il.
Cardinal Bustillo, Papa Francescu : Un regain de foi chez les jeunes notamment
Si la Corse est une terre chrétienne, fidèle à ses traditions, l'oeuvre et la personnalité du Cardinal Bustillo dans un premier temps puis la venue du Pape François semblent avoir renforcé cet attachement à l'église, notamment auprès des jeunes. "Je dis souvent avec humour, l'effet Bustillo a été confirmé par la venue du Pape" indique le vicaire général en reprenant : "Ça a été un prolongement de ce qui avait déjà commencé, une confirmation et je pense que le choix du Pape a été celui-ci, de confirmer son frère évêque dans ce qu'il faisait sur notre île, ce qu'il vivait avec nous et on voit que ça se prolonge, ça continue. Des enfants, des jeunes reviennent vers nos églises. Il y a plus de 200 catéchumènes qui se préparent pour la Pâques prochaine à recevoir le baptême, la confirmation, l'eucharistie, il y a des recommençants aussi, qui reprennent le chemin de la première communion, de la confirmation, la préparation des mariages, des gens qui viennent prier dans nos églises qu'on ne voyait pas. Cela a suscité peut-être un réveil ou un nouvel éveil dans le coeur des Corses (...) ".
La "Promenade Pape François - Papa Francescu" sera inaugurée ce lundi
Pour honorer cette visite historique et pour saluer la mémoire de Papa Francescu, la Ville d'Ajaccio a choisi de donner son nom à un site emblématique de son arrivée à Ajaccio. L'espace situé en entrée de ville, côté mer, longeant le boulevard Charles Bonaparte où avait débuté la visite du Saint-Père -de Saint-Joseph au quai des Torpilleurs- sera dénommé "Promenade Pape François - Papa Francescu".
Cette promenade sera inaugurée ce lundi 15 décembre à 10h30 au niveau du parking de l'ancien quai des Torpilleurs du port Charles Ornano, dans le cadre de la célébration du premier anniversaire de la venue du Pape François à Ajaccio.
Le programme des célébrations
- Dimanche 14 décembre 2025
12h15 : Accueil au baptistère St Jean
12h30 : Prises de parole - Inauguration de l'exposition photos
13h00 : Spuntinu sur place
14h15 : Départ de la procession vers la cathédrale en passant par la Madunuccia
15h00 : Messe solennelle présidée par le Cardinal François Bustillo
16h30 : Concert à la mémoire de Papa Francescu sur le parvis de la cathédrale
- Lundi 15 décembre 2025
10h30 : Inauguration de la promenade "Papa Francescu" (sur le front de mer côté entrée de ville)
Prises de parole du maire Stéphane Sbraggia
Bénédiction du lieu par le Cardinal et dévoilement de la plaque
- 11h15 : Verre de l'amitié
- 12h00 : Les clochers de l'île résonneront au rythme de la joie
- 12h15 : L'ensemble des établissements catholiques vivront un temps de prière
Lâcher de ballons "colombes de la paix"
- 18h30 : Les communautés chrétiennes célèbreront une messe ou une veillée de prière
