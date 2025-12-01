Un an après la venue de Papa Francescu à Ajaccio, deux jours de célébration en sa mémoire

De cette journée historique, le vicaire général se souvient du moment où l'avion a atterri à Campo Dell Oro, du "pèlerinage qu'il a fait dans la ville d'Ajaccio au milieu des Corses, quand il est entré solennellement dans notre cathédrale pour s'adresser au clergé, aux consacrés, aux séminaristes". Le vicaire se souvient aussi de tous les arrêts que Papa Francescu à tenu à faire "pour saluer les familles, les enfants" et de la grande messe qui a eu lieu l'après-midi au Casone. "Ça a marqué le monde entier puisque beaucoup de chaînes étaient en direct, beaucoup de personnes ont suivi la beauté de la célébration et les paroles touchantes de Papa Francescu ", sourit-il.



Cardinal Bustillo, Papa Francescu : Un regain de foi chez les jeunes notamment



Si la Corse est une terre chrétienne, fidèle à ses traditions, l'oeuvre et la personnalité du Cardinal Bustillo dans un premier temps puis la venue du Pape François semblent avoir renforcé cet attachement à l'église, notamment auprès des jeunes. "Je dis souvent avec humour, l'effet Bustillo a été confirmé par la venue du Pape" indique le vicaire général en reprenant : "Ça a été un prolongement de ce qui avait déjà commencé, une confirmation et je pense que le choix du Pape a été celui-ci, de confirmer son frère évêque dans ce qu'il faisait sur notre île, ce qu'il vivait avec nous et on voit que ça se prolonge, ça continue. Des enfants, des jeunes reviennent vers nos églises. Il y a plus de 200 catéchumènes qui se préparent pour la Pâques prochaine à recevoir le baptême, la confirmation, l'eucharistie, il y a des recommençants aussi, qui reprennent le chemin de la première communion, de la confirmation, la préparation des mariages, des gens qui viennent prier dans nos églises qu'on ne voyait pas. Cela a suscité peut-être un réveil ou un nouvel éveil dans le coeur des Corses (...) ".