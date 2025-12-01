Ajaccio : Au centre-ville, l'inquiétude des commerçants grandit face à la grève à la Muvistrada

Jeudi matin, alors qu’une nouvelle opération de blocage des chauffeurs de bus était menée aux abords de la gare d'Ajaccio, l’ambiance sur le Cours Napoléon, dans les rues piétonnes et sur le marché était très calme. Alors qu'une grève illimitée a été lancée mardi, la situation qui menace de s'enliser inquiète les commerçants du centre-ville. Dans ce contexte, dès mercredi, la Fédération des commerçants du centre-ville (FACCA) a réagi en appelant les deux parties à reprendre les discussions dans un format qui permette d’éviter les blocages. La présidente Marina Fondacci alerte : "On ne peut pas être otages et subir un tel impact début décembre" (...) "Si la situation s’enlise, ce sera catastrophique."



Des commerçants entre inquiétudes et espoir



Depuis le début de la grève, "c’est la nuit et le jour", observe ainsi Béatrice Amati, commerçante de la rue Fesch depuis plus de vingt ans, au sein de la boutique U Trastu chez Angeot. "Les rues sont vides, les gens remettent leurs achats à plus tard", commente-t-elle. "Cela nous occasionne un manque à gagner", appuie-t-elle, redoutant que les Ajacciens venant de l'extérieur préfèrent se tourner vers les grands magasins en périphérie de la ville. Avec le sentiment d'être pris en otage, les commerçants espèrent qu'une solution puisse être trouvée rapidement. "Tout le monde est impacté", souffle-t-on du côté du centre-ville.



Dans sa boutique de jouets Il était une fois, Pascale Casanova ne cache pas non plus son inquiétude. "Nous n’avons plus de passage. Les gens ne peuvent pas arriver en ville, tout est bloqué. Personne ne veut prendre le risque de venir alors qu’ils savent qu’ils ne pourront peut-être pas rentrer (...) L’hiver est déjà compliqué, et avec les grèves en plus, c’est encore plus difficile ", déplore-t-elle. Et à la commerçante de constater : "On est tous concernés par le manque de fréquentation. En attendant, les gens vont faire leurs courses ailleurs et ils oublient notre centre-ville mais on est là tous les jours".



Dans le secteur des services aussi, la grève se fait aussi sentir. Une professionnelle d'un magasin d'optique témoigne :"Les clients annulent leurs rendez-vous parce qu’il n’y a pas de bus. Ils sont sur Mezzavia ou d’autres quartiers périphériques et ne peuvent pas rentrer en ville. Le chiffre d’affaires baisse, et on espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Le centre-ville a déjà des difficultés (...) et là ça n’arrange rien. S'il n'y a pas de moyens de transport et si c'est embouteillé, les clients viendront une autre fois ou iront ailleurs", regrette-t-elle. Malgré cela, quelques commerçants tentent de garder espoir.