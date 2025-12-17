Ajaccio : après une « vive altercation » avec des parents d’élèves, l’Académie de Corse apporte son soutien à deux enseignantes de l’école de Pietralba

« Nous ne sommes pas dans le dialogue mais dans l’agression verbale avec menaces. Une enseignante est taxée de raciste. Nous nous retrouvons avec une enseignante choquée et traumatisée par la virulence des propos ». Après que des parents d’élèves soient venus en « découdre avec deux enseignants à la sortie des classes ce lundi à 16h30 », à l’école primaire de Pietralba à Ajaccio, le STC Educazione a appelé à un débrayage en début de journée ce mardi.



Dans la soirée, l’Académie de Corse a à son tour tenu à apporter son soutien aux deux enseignantes victimes de cette « vive altercation de la part de trois parents d’élèves » et à condamner les faits. « Le recteur de l’Académie de Corse, l’ensemble de ses services et la communauté éducative tiennent à exprimer leur plein et entier soutien aux deux enseignantes concernées. L’Inspecteur d’Académie- Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) s’est rendu ce jour sur place pour soutenir l’équipe pédagogique », indique l’Académie en martelant : « Aucune forme de violence, d’intimidation ou de pression à l’égard des personnels de l’Éducation nationale n’est acceptable. Ces comportements sont contraires aux valeurs de la République et au respect indispensable au bon fonctionnement du service public de l’Éducation nationale ».



L’Académie précise par ailleurs que « les parents sont convoqués par le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) de la Corse-du-Sud, afin de rappeler le cadre institutionnel, les règles de respect mutuel et les responsabilités de chacun ».



« L’École de la République repose sur un dialogue respectueux entre les familles et les équipes éducatives. Ce dialogue, indispensable à la réussite des élèves, ne saurait en aucun cas s’exercer dans la violence ou la menace. L’Académie de Corse demeurera particulièrement vigilante et fermement mobilisée pour garantir la sécurité, la dignité et l’autorité de ses personnels », ajoute-t-elle encore en précisant que « les personnels victimes de menaces ou d’agressions bénéficient de l’accompagnement et de la protection fonctionnelle de l’institution, sans préjudice des suites éventuellement réservées à ces agissements par l’institution judiciaire ».



